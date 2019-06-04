【X戰警20年】專訪／X教授、萬磁王「生小孩」？詹姆斯麥艾維：非常有可能

記者洪文／北京專訪

《X戰警》系列電影20年，X教授、萬磁王之間的友情濃厚，許多粉絲時常覺得「基」情四射，跪求兩人趕快在一起，隨著婚姻平權時代的來臨，更被鼓吹兩人「生小孩」。「X教授」詹姆斯麥艾維（James McAvoy）在北京宣傳《X戰警：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）接受《ETtoday》專訪大方笑回：「非常有可能！」同時透露理念時常不合的兩人如何共同養一個小孩。

▲X教授、萬磁王惺惺相惜，腐味超濃。（圖／《X戰警：第一戰》劇照）



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X教授、萬磁王因出身、人生經歷不同，導致對於變種人與人類的關係，持完全相反的立場，X教授一心認為變種人可以和人類和平共處；但萬磁王認為一心想對人類復仇。特別是2011年起《X戰警：第一戰》、《X戰警：未來昔日》、《X戰警：天啟》三部曲詳述兩個角色愛恨情仇與聚首分離，然而片中他倆卻也有惺惺相惜、知己知彼的情感，除了檯面上充滿「腐味」，私下詹姆斯麥艾維與麥可法斯賓達（法鯊）感情也是好到不行，戲裡戲外都被大家湊對。

▲「X教授」詹姆斯麥艾維在北京宣傳《X戰警：黑鳳凰》接受《ETtoday》專訪。（圖／ETtoday）



對於粉絲跪求X教授、萬磁王「生小孩」，「X教授」詹姆斯麥艾維笑說：「醫學上，非常有可能！」其實他也明白粉絲一直以來希望X教授、萬磁王談戀愛，他上一次聽到記者詢問「生小孩」回答：「我們的小孩應該會雙主修心理學、電磁學吧！」但他覺得回答完仍覺得怪怪的，「畢竟我們兩個都沒有子宮。」

▲「X教授」詹姆斯麥艾維認真思考與萬磁王生小孩的情景。（圖／ETtoday）



「X教授」詹姆斯麥艾維笑了一下之後，突然認真起思考如何一起有一個小孩，「我們可以領養小孩啊，我覺得會非常地平衡，我們可以找到一種陰陽調和的教育方式，萬磁王教導方式比較直白，而我會教導環轉、婉轉、說抱歉的方式。」

▲「X教授」詹姆斯麥艾維認為他與萬磁王共同養個小孩，應該會找到陰陽調和的方式。（圖／ETtoday）



▲「X教授」詹姆斯麥艾維面對問題有求必應，相當親民。（圖／ETtoday）



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此外，X教授、魔形女都是萬磁王的好友，如果兩人同時掉入河裡萬磁王會救誰呢？「萬磁王」麥克法斯賓達回答：「我會救魔形女，因為X教授身邊有琴葛雷，一定可以救他的。」