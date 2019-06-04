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黃曉明久違合體Baby！　怕老婆摔倒…下樓梯退到她身後「貼心1舉動」寵爆

記者李湘文／綜合報導

藝人黃曉明、Angelababy可說是大陸最紅的夫妻檔之一，但因為各自工作忙碌，近期鮮少一起公開現身，導致頻頻被傳婚變。不過，夫妻倆3日終於一起現身活動，黃曉明一直幫Baby注意過長的裙擺，跟前跟後就怕老婆絆倒，展現依然恩愛的一面。

▲黃曉明久違合體Baby！怕老婆摔倒…貼心1舉動寵爆。（圖／CFP）

▲黃曉明、Angelababy久違公開合體。（圖／CFP）

Angelababy在3日出席代言活動，身穿繡滿銀色亮片的深V長禮服，一轉身後背也是挖空設計，一出場就特別引人注目，顯得氣勢十足。相較之下，穿黑色正裝的黃曉明就顯得比較低調，但從頭到尾都掛著滿臉笑意，時時照顧著裙擺太長的老婆。

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▲黃曉明久違合體Baby！怕老婆摔倒…貼心1舉動寵爆。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

▲Angelababy亮麗出席代言活動。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

有現場觀眾將影片PO上網，只見Angelababy提著裙子緩慢走下樓梯，黃曉明則是退到老婆身後，小心替對方拉著過長的裙擺，還一直注意著自己的腳不能踩到。直到Baby走到平地，他才小心地蹲低放開裙擺，但在夫妻倆要走上舞台時，他又替對方提起了裙子，時時刻刻都照顧妥當。

▲黃曉明久違合體Baby！怕老婆摔倒…貼心1舉動寵爆。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明久違合體Baby！怕老婆摔倒…貼心1舉動寵爆。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明下樓梯貼心幫Angelababy提裙擺。（圖／翻攝自微博）

活動影片、照片迅速在網路上傳開，雖然少部分網友質疑作秀，但許多人仍是大呼羨慕「Baby是公主本人吧」、「曉明對ab好好啊」、「還是一如既往地恩愛」、「記得之前2人參加活動，黃曉明也會幫Baby整理裙角，真的是找到了那個願意為她整理裙擺的男人」。

▲黃曉明久違合體Baby！怕老婆摔倒…貼心1舉動寵爆。（圖／CFP）

▲黃曉明上台也記著要替Angelababy提裙子。（圖／CFP）

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