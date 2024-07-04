李芷婷首揭「分手饒舌前男友真相」　哭一個月求醫：是我太幼稚天真

記者蔡琛儀／台北報導

李芷婷消失歌壇4年，近日宣告正式加盟華納音樂並推出全新單曲〈習慣後就別說痛了〉，她當年和饒舌歌手湯竣博（Jinbo）交往到分手，一年半來鬧得轟轟烈烈，今（4日）她出席媒體見面會，坦言去年分手雖然是自己提的，但因太難過，加上爸爸受傷，情緒陷入低潮而影響工作，甚至求助身心科，「分手的原因比較偏向不太適合，中間雙方都盡可能調節感情狀況，但是沒有辦法，就是兩個人不太適合。」

▲李芷婷走出低潮，宣告加盟華納音樂並推出全新單曲〈習慣後就別說痛了〉。（圖／華納提供）

李芷婷說，自己當時年紀小不懂事，又很愛對方，「一直覺得很愛可以解決問題，現實是兩人不適合，不管做再多溝通，終究還是會離開。」但其實其實兩人生活圈、興趣、聽歌習慣都不同，半年後發現連衛生習慣等其他生活上的事都要配合，「前期我會想要接受所有的一切跟生活習慣，久而久之有種心累的感覺。」她表示：「當時沒有真的談過這麼轟轟烈烈的戀愛，他是我第一個付出比較多的對象，交往半年的時候可能覺得，不管怎樣都要去解決所有的問題，實際上當時我還太小，太幼稚天真。」

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她說剛分手哭了一個多月，後來就麻木了，花很多時間思考之後要怎麼做，現在和前男友也完全沒有聯絡，「分手當下是先封鎖，想先好好療傷，就純粹不想看到他的動態。」媽媽還要她以後不要再亂談戀愛。

▲饒舌歌手Jinbo。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

日前李芷婷被拍到疑似有了金髮男新歡，李芷婷解釋對方是室友的朋友，當天被拍到的其實還有室友在場，「他朋友很常會來我們家，興趣很像，後來變成很親近的朋友。」三人和李芷婷的另一名女室友感情極佳，就像在台北的家人。至於是否想再談戀愛？李芷婷說，現在想把重心放在事業上，「我前期狀況讓所有人擔心，可能情緒不太穩定，現在只想專心在事業上，把我的故事用歌呈現。」但若有不錯的對象也不排斥，經紀人也沒下禁愛令，只是上一段過於高調，下一次談戀愛傾向不公開。