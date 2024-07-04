ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李芷婷首揭「分手饒舌前男友真相」　哭一個月求醫：是我太幼稚天真

記者蔡琛儀／台北報導

李芷婷消失歌壇4年，近日宣告正式加盟華納音樂並推出全新單曲〈習慣後就別說痛了〉，她當年和饒舌歌手湯竣博（Jinbo）交往到分手，一年半來鬧得轟轟烈烈，今（4日）她出席媒體見面會，坦言去年分手雖然是自己提的，但因太難過，加上爸爸受傷，情緒陷入低潮而影響工作，甚至求助身心科，「分手的原因比較偏向不太適合，中間雙方都盡可能調節感情狀況，但是沒有辦法，就是兩個人不太適合。」

▲▼李芷婷宣告加盟華納音樂並推出全新單曲〈習慣後就別說痛了〉。（圖／華納提供）

▲李芷婷走出低潮，宣告加盟華納音樂並推出全新單曲〈習慣後就別說痛了〉。（圖／華納提供）

李芷婷說，自己當時年紀小不懂事，又很愛對方，「一直覺得很愛可以解決問題，現實是兩人不適合，不管做再多溝通，終究還是會離開。」但其實其實兩人生活圈、興趣、聽歌習慣都不同，半年後發現連衛生習慣等其他生活上的事都要配合，「前期我會想要接受所有的一切跟生活習慣，久而久之有種心累的感覺。」她表示：「當時沒有真的談過這麼轟轟烈烈的戀愛，他是我第一個付出比較多的對象，交往半年的時候可能覺得，不管怎樣都要去解決所有的問題，實際上當時我還太小，太幼稚天真。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她說剛分手哭了一個多月，後來就麻木了，花很多時間思考之後要怎麼做，現在和前男友也完全沒有聯絡，「分手當下是先封鎖，想先好好療傷，就純粹不想看到他的動態。」媽媽還要她以後不要再亂談戀愛。

▲▼Jinbo專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲饒舌歌手Jinbo。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

日前李芷婷被拍到疑似有了金髮男新歡，李芷婷解釋對方是室友的朋友，當天被拍到的其實還有室友在場，「他朋友很常會來我們家，興趣很像，後來變成很親近的朋友。」三人和李芷婷的另一名女室友感情極佳，就像在台北的家人。至於是否想再談戀愛？李芷婷說，現在想把重心放在事業上，「我前期狀況讓所有人擔心，可能情緒不太穩定，現在只想專心在事業上，把我的故事用歌呈現。」但若有不錯的對象也不排斥，經紀人也沒下禁愛令，只是上一段過於高調，下一次談戀愛傾向不公開。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

橘貓吐舌發呆流牽絲口水！　下秒裝沒事吃回去奴才笑翻

推薦閱讀

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除　1事踩他底線拆夥

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除　1事踩他底線拆夥

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！　隱忍護28年婚姻心酸內幕曝

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！　隱忍護28年婚姻心酸內幕曝

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

曾國城遭爆夜市插隊「網怒PO文公審」！　無奈發聲了：別搞得口誅筆伐的

曾國城遭爆夜市插隊「網怒PO文公審」！　無奈發聲了：別搞得口誅筆伐的

陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目直接公開餐廳名避雷

陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目直接公開餐廳名避雷

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！　同框熟女護理師照片被挖出

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！　同框熟女護理師照片被挖出

TWICE回歸專輯「子瑜又被JYP消失」　粉絲氣瘋灌爆IG：故意的吧

TWICE回歸專輯「子瑜又被JYP消失」　粉絲氣瘋灌爆IG：故意的吧

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除　1事踩他底線拆夥

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！　隱忍護28年婚姻心酸內幕曝

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

曾國城遭爆夜市插隊「網怒PO文公審」！　無奈發聲了：別搞得口誅筆伐的

陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目直接公開餐廳名避雷

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李芷婷, Jinbo, 湯竣博

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 薔薔送憂鬱症爸2犬「遭網炎上不負責」！　親還原風波：剛好是一個機緣
  2. 金惠奫現身機場「髮型挨罵太土」網驚呆　粉絲氣哭：叫造型師出來
  3. 林心如「看新聞才知」閨蜜陳妍希爆婚變　曝上次見面…已是半年前
  4. 連晨翔為戲「一個月增胖11公斤」！　曝驚人對比照：每天至少6餐
  5. 「(G)I-DLE舒華續約Cube成謎」　好友Elkie暖心傾聽：支持她的決定
  6. 冰箱小泡芙「嘴饞吃6顆」！　黃馨儀隔天被老公質問超傻眼
  7. 夏浦洋黏著KID 　真實關係曝　不捨難過落淚
  8. 24歲生下王思聰女兒！　黃一鳴1歲娃變網紅「滿屋贊助商品」
  9. DJ圓圓頂42度高溫開唱「隨時要自燃」　被曬到頭暈、喉嚨痛硬撐
  10. 劉德華攻蛋！謝金燕嗨翻急問「去哪場」　昔公開告白被翻出

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366