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孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除　1事踩他底線拆夥

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐3日晚間在直播平台SWAG與陳沂合體，爸爸孫鵬也現身留言，原本緊繃的父子關係已經和解，被問到為何改名成「孫建豪」？孫安佐也透露箇中原因，直言：「以前比較天真。」

▲▼孫安佐登上SWAG。（圖／翻攝自swag）

▲孫安佐登上SWAG。（圖／翻攝自swag）

在直播過程中，孫安佐表示和父母之間關係已經不那麼緊張，「我爸媽之間所有的衝突，我們一直在解決，我一直是會解決問題的人，家人問題不解決我也很煩。也許我家庭不平凡，但我們的日常很平凡！」也談及了改名的背後原因，現在的新名字「孫建豪」是爸媽取的，代表一種態度的轉變，「改一個名字或許會有不同做事的態度，最明顯的改變是處理事情的態度，以前比較天真。」

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孫安佐先前惹出不少風波，朱姓經紀人也因涉嫌襲警遭逮捕，多吃一條妨害公務罪嫌被移送法辦，他表示已經開除朱男，現在身邊換了新的經紀人，未來會幫他處理對外的工作，以免他再度情緒暴走，「前經紀人他可能不成熟，他比較像我的禁衛軍，他在沒有通知我的情況下，散發我不想散發的消息！」

▲▼孫安佐的經紀人朱翊銘(圖)否認攻擊警察，並表示希望幫孫安佐進行發會喜歡武器的興趣。（圖／記者劉昌松攝）

▲孫安佐的經紀人朱翊銘先前涉嫌襲警。（圖／記者劉昌松攝）

此外，對於狄鶯被指過度溺愛孫安佐才導致他接連有失控行為，他也替媽媽解釋：「我媽以前爆嚴格，我可能考不好會扁我，直接拿水管！我爸很兇，我以前超怕我媽，我媽認為我可以有的東西就會塞給我，我有時候根本不需要這些東西！」他回應那些網路上的評論，「你們有住過我家？好像可以知道我家的狀況，你們是間諜嗎？」

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