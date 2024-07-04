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孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

記者孟育民／台北報導

孫安佐今（3日）晚間合體陳沂在SWAG直播，大談第一次、約砲經驗等等，連同家庭關係、米砂墮胎他都侃侃而談，當陳沂問他「前女友的事」，孫安佐突變臉，拿出一個計時器說：「給妳60秒，妳要不要跟我打拳擊，不要的話妳有沒有性幻想過我？」陳沂秒回沒幻想過，因為感覺像在犯罪，隨後她答應拳擊邀約，直接上演肉搏戰，畫面超荒謬。

▲▼陳沂和孫安佐上演肉搏戰。（圖／翻攝自SWAG）

▲陳沂和孫安佐上演肉搏戰。（圖／翻攝自SWAG）

陳沂開黃腔說「我們打一場有安全措施的、我有戴避孕環」，兩人直接開始對打，孫安佐還教她打拳擊，打完陳沂說：「歡迎所有女生都來打一場，我覺得館長危險了，因為他是屬於靈敏型。」輪到陳沂進攻時，她猛打孫安佐頭部，直呼：「真的很爽！」孫安佐評比陳沂表現直言：「一定比一般女生厲害，歡迎來隨時跟我運動。」

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▲▼陳沂和孫安佐上演肉搏戰。（圖／翻攝自SWAG）

▲▼陳沂和孫安佐認真練拳擊。（圖／翻攝自SWAG）

▲▼陳沂和孫安佐上演肉搏戰。（圖／翻攝自SWAG）

另外，孫安佐在直播數度澄清自己精神並無異常，願意去做鑑定打臉酸民，陳沂提起孫安佐曾說過25歲要幹大事，引起外界恐慌，他則語帶輕鬆說：「厲害的人不代表可以隨便搞事，我的大事絕對不是恐懼，越強的人越有限制，我對自己限制超多，比如我道德標準很高，我不幹偷雞摸狗的事，我從回來之後就沒在說謊，我是一個很真實的人，所以饒舌才這麼厲害。」

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陳沂, 孫安佐, SWAG, 孫鵬, 狄鶯

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