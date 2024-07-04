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曾瑋中〈必巡〉半年破1500萬點閱爆紅　出道十年卻認「沒有代表作」

記者蔡琛儀／台北報導

曾入圍過台語金曲歌王的台語歌手曾瑋中，出道10年，近期以一首〈必巡〉爆紅，YT上的MV點擊數在短短半年內直破1500萬次，近千人的轉發翻唱，狂掃各大社群平台，讓他嘗到爆紅的喜悅；而他在4月底與知名DJ林軒合作推出〈必巡Remix〉，緊接著在七月推出新專輯《後世人》，想透過熱愛的音樂，讓更多人認識台語音樂。

▲▼曾瑋中《後世人》。（圖／時代創藝提供）

▲曾瑋中近期以一首〈必巡〉爆紅。（圖／時代創藝提供）

曾瑋中這十年在歌壇耕耘，坦言自己雖熱愛唱歌，但也有感到迷惘的時候，「我雖然入圍過金曲獎跟廣播金鐘獎，但每每當朋友跟別人介紹我時，對方會不自覺的顯現出一頭霧水的樣子，看在眼裡說不難過不在意都是騙人的。」無數次的自我懷疑，專輯發過一張又一張，卻總是沒有代表作，「那些內心的小劇場不停的在上演，但是我相信任何事情『船到橋頭自然直』，把事情做好才不愧對那些一路以來曾幫助過我、為我付出的人們。」

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新專輯在收歌階段收到同名歌曲〈後世人〉，讓曾瑋中非常有感觸，歌詞中最動容的一句「有一工會出頭天，我答應你」更是讓他數度哽咽，想到自己這十年的堅持，跟歌詞相呼應，唱起來也特別感同身受。

▲▼曾瑋中《後世人》。（圖／時代創藝提供）

▲曾瑋中推出新專輯《後世人》。（圖／時代創藝提供）

曾瑋中感恩一路上幫助他、肯定他的歌迷與朋友，也將舉辦北中南三場的個人專場音樂會，從出生地高雄出發，一路向北在台中與台北舉辦，他還自掏腰包購買自閉兒基金會愛肯樂活工場的點心，送給來聽音樂的朋友們，「現在總算有一點能力了，我也想多做些回饋社會的事情。」曾瑋中也透露，音樂會每一場的歌單都會因地點不同而有所調整，除了自己過去的作品之外，也有很多耳熟能詳的經典歌曲。

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