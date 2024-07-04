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楊乃文10月重返北流開唱！　台上詞窮「唱8首歌⭢14首」粉絲賺到了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后楊乃文將於10月26日帶著「繆斯MUSE演唱會」重返台北流行音樂中心，該巡演自2022年10月首次在台北流行音樂中心登場以來，以其經典歌單、燈光效果和楊乃文的率性搖滾歌聲深受好評，還獲得了「2023 MUSE Design Awards」最高等級白金獎和「LIT Lighting Design Awards」的國際獎項。

▲▼楊乃文繆斯演唱會10月26日重返台北流行音樂中心。（圖／亞神提供）

▲楊乃文繆斯演唱會10月26日重返台北流行音樂中心。（圖／亞神提供）

楊乃文去年發行的全新專輯《Flow》，與十組樂團（人）聯名合作，創作出既保有楊乃文特色，又融合了各樂團精髓的音樂作品，並入圍8項金曲獎，獲得最佳專輯製作人和最佳裝幀設計獎。楊乃文承諾，台北最終場將結合經典與創新，將演唱會升級為2.0版的新MUSE。

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楊乃文在舞台上以「省話一姐」聞名，她在台上寡言、惜字如金，好奇她屆時在舞台上對觀眾說話的字數是否也會加碼翻倍？楊乃文坦言，自己與其他歌手相比，的確是比較內斂，也比較不會刻意與觀眾對話互動，因為覺得講話有時會打斷了情緒上的連貫，她苦笑說：「但我知道大家希望我多講些話，只是我一講就會詞窮啦。」

▲▼楊乃文繆斯演唱會10月26日重返台北流行音樂中心。（圖／亞神提供）

▲楊乃文。（圖／亞神提供）

不過也因為話少，楊乃文無奈地表示，同樣的表演時間她反而要唱更多的歌，「有次參加一個音樂節，同樣是演唱一小時，其他歌手只要唱8首歌，但我因為沒有要講什麼東西，結果唱了14首歌！」看來歌迷雖然無法期待「繆斯MUSE演唱會」台北最終場上聽到楊乃文打開話匣子，但或許反而能多聽到幾首楊乃文演唱的歌。門票將在20日開賣，詳洽ibon售票系統。

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