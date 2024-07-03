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名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！　同框熟女護理師照片被挖出

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲之前江坤俊（前）貼出職場週年的照片中，就已有該名熟女護理師（後排左2）的存在。（翻攝自江坤俊臉書） 

圖文／鏡週刊

更妙的是，從醫院停車場到之前江坤俊與護理師整夜共處的社區，車程其實不到幾秒鐘而已，不過兩人仍選擇以車代步，或能起避人耳目之功用。這名江坤俊醫師是近年的電視寵兒，上遍節目也被封為「暖心名醫」，不過他被爆除了橋牌國手老婆，在任職的桃園敏盛綜合醫院內還擁有一名親密的紅粉知己。

本刊直擊，江坤俊稱職陪伴妻小之餘，確實另與身邊的護理師婚外曖昧，不但同進同出，甚至醫院附近還有小窩，偶爾一起過夜，有天將近11小時之久。江坤俊表面維持的愛家形象破功，而且據查這對男女的關係，幾乎已是院內皆知不能說的祕密。

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回顧6月27日晚上9點左右，江坤俊開車載著護理師到了同個社區，又過了將近11個小時，兩人再一起從社區驅車回醫院。隔天，也就是6月28日早上約8點，江坤俊開了個Ｓ形路線，幾秒就載著護理師抵達醫院停車場，也是護理師先下車步向電梯，江坤俊押後、過了6分鐘才若無其事地上樓，準備上班。

6月21日23：20，同輛賓士接完女兒又接老婆，江坤俊私下其實跟表面一樣相當重視家人。

▲6月21日23：20，同輛賓士接完女兒又接老婆，江坤俊私下其實跟表面一樣相當重視家人。

根據本刊自其他消息管道打聽來的資訊，原本院方有提供醫生們類似宿舍的地方，只是比對了一下地址，發現並不是江坤俊與護理師出沒的社區。

6月22日17：39，江坤俊（左）沒跟護理師出入時，與老婆（右）、女兒（中）出遊，就是個好男人的模樣。

▲6月22日17：39，江坤俊（左）沒跟護理師出入時，與老婆（右）、女兒（中）出遊，就是個好男人的模樣。

6月22日18：20，沒參加父女的買甜品飲料行程，江坤俊的橋牌國手老婆在等待時的身形很霸氣。

▲6月22日18：20，沒參加父女的買甜品飲料行程，江坤俊的橋牌國手老婆在等待時的身形很霸氣。

6月22日18：37，江坤俊載妻女回家，在工作和護理師相處的空檔，盡到一家之主的責任。

▲6月22日18：37，江坤俊載妻女回家，在工作和護理師相處的空檔，盡到一家之主的責任。

由此可見，江坤俊是與護理師另覓他處黏進黏出，一起品嘗平價庶民美食，也難怪有耳語稱說女方長期守著男的，而且從一張職場的多人合照看來，他們確實緊密地在一起工作。


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