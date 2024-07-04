向佐震怒！　見郭碧婷挨批「你們憑什麼說她」揭愛妻私下苦練

記者陳芊秀／綜合報導

女星郭碧婷近日捲入輿論風波，在參加《乘風2024》（浪姐5）直播演出，被批評忘動作、拖累隊友，發文指責的是電競姐姐Miss韓懿瑩的其中一個社群帳號，女方否認是自己發文，同時拍影片道歉。而向佐4日發文痛罵「你們憑什麼說她！」

▲向佐發文維護郭碧婷。（圖／翻攝自微博）

向佐為郭碧婷連發2則貼文，心疼寫道「我不敢說她不認是不是最努力那一個、但是她原本是一個動到不想動只愛家的女生、她有多努力我知道」。他說無論家裡有多忙，郭碧婷都會提前很多時間去練舞蹈，「再說白一點、你們憑什麼說她、現在是誰需要誰啊？」見到妻子努力卻在最後遭人批評，難掩怒火「最後給她一刀、這是什麼鬼啊？我好像也聽到有身邊的人在開玩笑、這完全不好笑、說他或不認真划水、我知道寫錯字、就是我的對立放！沒什麼好事了你們看着辦吧 、為什麼有些單位讓他發酵呢？為什麼不保護下她呢？」

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▲郭碧婷《浪姐5》表現被批評拖累隊友。（圖／翻攝自微博）

▲向佐發文：「你們憑什麼說她！」（圖／翻攝自微博）



盛氣難消的向佐接著再PO文，質疑郭碧婷被人蹭熱度，今天不要上節目，郭碧婷也還是受大家喜愛的，「她也不需要翻紅」。而且他更說：「沒有她、我也不會那麼快給大家知道我這個人、說他不好，這除非是真的、如果是假的，這也太可惡啦吧、你們都是誰啊？我連你們的名字都叫不出來、先檢討下自己吧！」

▲向佐發文：「沒有她、我也不會那麼快給大家知道我這個人、說他不好，這除非是真的、如果是假的，這也太可惡啦吧。」（圖／翻攝自微博）

網友形容向佐是護妻狂魔，「理解她鼓勵她維護她，永遠都是無條件支持老婆的超級man男佐哥」、「碧婷很努力，只有佐哥和家人知道心疼她」。

【向佐發文】

我不敢說她不認是不是最努力那一個、但是她原本是一個動到不想動只愛家的女生、她有多努力我知道、我相信很多隊員和跳舞，老師也會知道、就算家裏多麼的忙、他都會提前很多時間去練舞蹈、再說白一點、你們憑什麼說她、現在是誰需要誰啊？你們說他、或者是邀請他的是為了什麼大家心知肚明、今次太那麼坦蕩那麼放鬆給大家輸出那麼多、在唱歌舞蹈上也花了很多很多的功夫、這樣最後給她一刀、這是什麼鬼啊？我好像也聽到有身邊的人在開玩笑、這完全不好笑、說他或不認真滑水、我知道寫錯字、就是我的對立放！沒什麼好事了你們看着辦吧 、為什麼有些單位讓他發酵呢？為什麼不保護下她呢？

現在是誰蹭誰？節目組不要介意、她有沒有這個節目？她也是她、她上不上什麼節目都一樣是大家喜愛的郭碧婷、她不需要翻紅、請大家保護一下他、再說白一點、沒有她、我也不會那麼快給大家知道我這個人、說他不好，這除非是真的、如果是假的，這也太可惡啦吧、你們都是誰啊？我連你們的名字都叫不出來、先檢討下自己吧