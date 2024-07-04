江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！　隱忍護28年婚姻心酸內幕曝

圖文／鏡週刊

為了名醫江坤俊的事業，元配劉藺秦就算看到本刊拍他在外過夜，也不惜堅稱老公「每天都有回家」。本刊掌握消息，其實劉藺秦私下反應其實氣炸，不過對外仍冷靜處理，宣稱一切正常，暫先度過不倫風暴。

回顧劉藺秦先前曾透露老公江坤俊在家幾乎「失能」、大部分什麼事都不會做，像是個生活傻瓜，不僅回到家東西就亂丟，甚至連準備東西或收拾都不會，公開大談婚姻心酸內幕，如今讀來更加令人唏噓。

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劉藺秦另也抱怨，在家只要照顧兩個姓江的就夠了，一個姓江的就是江坤俊，另個姓江的則是他女兒；她自嘲如今女兒就連學校東西壞了，都會舉手向老師喊「叫我媽來修」，讓她裡外徹底被當女工。

不僅如此，江坤俊曾在節目中自爆老婆原名其實叫做劉玉靜，不過命理師告知老婆改名叫劉藺秦，之後家庭就會愈來愈旺，代價則是自己身材變胖；聽了她仍決定更名，而且代價果然成真；在場所有來賓也驚呼「犧牲好大，不容易」。



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