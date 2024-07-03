孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

記者孟育民／台北報導

網紅米砂（Misa）過去情路坎坷，2019年承認和孫安佐發生過關係且墮胎，因此當時孫安佐前任阿乃不滿。孫安佐今（3日）晚間在成人平台SWAG和陳沂合體直播「含沂弄孫」，還原當時情情況，「當時不是跟說有戴避孕環嗎？所以後來她說懷孕，what？但這改變不了我變成一個渣男的事實，因為我在有女友的情況還跟她上床。」

▲孫安佐登上SWAG，任何話題都可以回答。（圖／翻攝自SWAG）

陳沂問他有安全措施就會無套嗎？他則說：「我2018年有點不太懂事，我很相信女生說的話，結果惹出一大堆問題，就我現在一定會戴，比較保守！」再度講起米砂風波，「差點被女生忌妒心毀掉，加上有時候我愛太多，有些女生會怕失去我的感覺，加上米砂也被他的老闆搞，所以他才會把這件事爆開。為了想要救她，不想讓她做傻事情，才在跟前任交往第一個禮拜的時候去她家，又順著我們兩個的意，又再打最後一次砲，她就密我前任。」甚至認了「快槍俠」傳聞，「有時候蠻秒射的，那時母胎單身，又對一個不喜歡的人，有時候只想爽一下」，強調現在不一樣了，直言如今「彈藥源源不絕、持久到女生求饒」。

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▲孫安佐還原米砂墮胎事件。（圖／翻攝自SWAG）

他說自己現在是「純愛戰士」不會約砲，專注在自己的事業上，但對於曾有泌尿科醫生評鑑他的GG給予高度評價，他自信滿滿笑說：「我只能說當我另外一半很幸福！」他還分享了自己的第一次，當時是從美國出獄，「先跟一個很熟的朋友，沒有酒後亂性，因為是老朋友，因為朋友的關係就算了。」