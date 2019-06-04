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李榮浩連五年準點慶生楊丞琳❤️　「我的女孩」閃爆！

記者蔡琛儀／台北報導

楊丞琳和李榮浩戀情穩定，每年兩人生日時，彼此都會搶在生日當天，第一時間送上祝福，今天是楊丞琳35歲生日，也是李榮浩第五年向女友說生日快樂，他放了楊丞琳用童顏app的萌樣自拍照，還爆了顆超大閃光彈：「今天是我的女孩生日，生日快樂。 」甜蜜無極限。

▲▼楊丞琳,李榮浩。（圖／翻攝楊丞琳、李榮浩Instagram）

▲楊丞琳和李榮浩都會在彼此生日第一時間送上祝福。（圖／翻攝楊丞琳、李榮浩Instagram）

不過每年兩人都會在對方生日當天凌晨零時準時祝福，李榮浩卻被網友抓包一直重新編輯發文，最後他宣告發文失敗，在微博徹底崩潰：「從12:00開始，發了很多次都不成功，我不發了行了嗎！！！！！！！！！！！ 」

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去年就有人整理李榮浩和楊丞琳，連四年在對方生日時的放閃祝福，像是頭兩年李榮浩只簡單說：「生日快樂。」認愛後，就會在「生日快樂」後標注楊丞琳的名字，去年則親密的稱「我家少女」，今年則進化成「我的女孩」。

▲▼ 楊丞琳,李榮浩。（圖／翻攝李榮浩Instagram）

▲李榮浩大放閃。（圖／翻攝李榮浩Instagram）

而李榮浩生日時，楊丞琳則分別是「30的你，生日快樂」、「我家今天有人過生日，生日快樂」、「第三個生日，32快樂」，去年則是「第四個生日快樂」，還不忘標注李榮浩名字並送上愛心，今年7月11日李榮浩生日，楊丞琳是否也會像男友一樣大放閃，更是讓網友都相當關注。

▲▼ 楊丞琳。（圖／翻攝楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳今天過生日。（圖／翻攝楊丞琳Instagram）

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