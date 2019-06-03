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《流浪地球》、《西虹市首富》7部陸片在台首映！兩岸影展曝片單

記者洪文／綜合報導

第11屆兩岸電影展正式公布片單，包括票房大片《流浪地球》、《西虹市首富》以及票房黑馬《老師・好》，還有《過春天》、《第一次的離別》、《冥王星時刻》等在坎城、柏林、東京、多倫多等國際影展入選影片，並且特別選映台灣導演鄭芬芬所執導的大陸電影《快把我哥帶走》，讓影迷也能一同分享台灣影人在對岸所獲得的好成績。

▲▼《流浪地球》劇照 。（圖／兩岸電影展提供）

▲《流浪地球》劇照 。（圖／兩岸電影展提供）

大陸國產科幻電影《流浪地球》將作為第11屆兩岸電影展的台北開幕片。這部改編曾獲雨果獎的「大陸科幻小說第一人」劉慈欣的同名小說，以原著的硬科幻為底，展現了大陸電影特效一日千里的實力，以46.4億人民幣票房創下大陸影史票房第2，並以7.4億美元的全球票房僅次於好萊塢大片《復仇者聯盟4：終局之戰》、《驚奇隊長》成為2019上半年全球賣座第3名，而兩岸電影展的放映也將是該片在台灣唯一的戲院放映，備受影迷期待。

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檔檔破億、陸產喜劇保證的開心麻花系列電影《西虹市首富》由宋芸樺和大陸喜劇天王沈騰主演，就以市井通俗的笑點征服了大陸電影的票房，王力宏還客串本尊演出是電影一大驚喜，由大陸女團火箭少女101所演唱的電影主題曲《卡路里》更是紅遍大陸。

▲▼《西虹市首富》劇照。（圖／兩岸電影展提供）

▲《西虹市首富》劇照。（圖／兩岸電影展提供）

而由大陸知名相聲演員于謙所主演、監製，討論校園師生關係的《老師・好》，將擔任第11屆兩岸電影展的高雄開幕影片。該片在大陸放映時引起大眾關注現行教育無奈，在沒有流量明星及冷門題材的窘境下，竟然上映5天票房破億，成為大陸電影的強勢黑馬。

▲▼冥王星時刻、快把我哥帶走、老師好、過春天。（圖／兩岸電影展提供）

▲《老師好》劇照。（圖／兩岸電影展提供）

而第一個以香港深圳跨境學童為主題的電影《過春天》，儘管從導演到演員都是新人，但卻榮獲了平遙國際影展「最佳影片」和「最佳女演員」2個獎項，同時，它也入圍了第69屆柏林影展「新生代單元」提名，第13屆亞洲電影大獎「最佳導演」和「最佳新演員」2項提名，連知名大導演賈樟柯都親自推薦。

▲▼冥王星時刻、快把我哥帶走、老師好、過春天。（圖／兩岸電影展提供）

▲《過春天》劇照。（圖／兩岸電影展提供）

講述新疆維族少年家庭的故事的《第一次的離別》，透過「離別」的主題記錄了維族少年成長的生活，是一首獻給故鄉的美麗情詩，更是拿下第69屆柏林影展「新生代單元」國際評審團最佳影片、第31屆東京影展「亞洲未來單元」最佳影片以及第 43 屆香港電影節「新秀電影競賽（華語）」火鳥大獎的肯定。

去年在第 71 屆坎城影展「導演雙周單元」首映的《冥王星時刻》，是由與國際名導婁燁、賈樟柯、王小帥同屬大陸第六代導演的章明所執導，曾被前威尼斯影展主席馬可穆勒盛讚為「最具新浪潮精神的電影」。

第11屆兩岸電影展將於6月28日至7月3日於台北光點華山電影館、7月1日至3日於高雄市電影館展映。

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