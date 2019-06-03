聲林之王林怡廷逆齡媽咪首曝光！　分享「自然美」秘訣

▲聲林之王歌手出身的林怡廷，首度讓超逆齡媽咪在鏡頭前曝光，兩人容貌與身材近似，宛如一對閨蜜姊妹淘。（圖／東森自然美提供，下同）



消費中心／綜合報導

超受歡迎的台灣最大選秀節目「聲林之王」，選手之一的動感系美少女歌手林怡廷(牙牙)，因為外型搶眼亮麗、笑容甜美、擁有性感美腿，並集主持、舞蹈、歌唱等多重才藝於一身而被網民封為「聲林之花」，是眾多男大生的夢中情人。近日和超逆齡美媽咪聯袂現身東森自然美101旗艦店，吸引大批路人駐足圍觀，母女二人替「東森自然美」拍攝證言影片，首度曝光的媽咪Lisa，完全看不出來她今年已經49歲，和林怡廷站在一塊的時候宛若一對閨蜜姊妹淘，也讓人立即明白林怡廷的高顏值是遺傳美人媽咪。

在東森自然美獨家搶先曝光的母女姊妹淘「標靶水光」證言影片當中，牙牙與媽咪可訴說彼此的肌膚問題，例如牙牙的青春系肌膚是長痘痘、粉刺，和黑色素沉澱，美媽咪的熟齡 肌問題則是小細紋、嘴邊肉、法令紋，牙牙也可愛地吐槽說自己的黑眼圈就是遺傳至美媽咪，母女兩人都許願希望東森自然美可以幫自己把皮膚問題都解決光光。

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首度來到東森自然美，就被安排接受紅地毯級巨星般體驗，同時也是東森自然美最頂級的「標靶水光課程」體驗，又是安排和媽咪一起在「日光閨蜜房」，牙牙與媽咪都感到既興奮又期待。牙牙表示，像自己是乾油混性皮膚，就是T字部位屬於油性，而臉頰肌膚屬於乾性，而且平常就是以簡單的化妝水、乳液 、偶爾敷面膜。而媽咪則是因為肌膚會敏感，以前也曾經花大錢找美容沙龍，肌膚問題卻沒有明顯改善，也曾跟風買過很多歐美頂級的保養品，但是卻不一定適合亞洲人的膚質，所以平常比較不敢敷面膜或輕易做臉。

而「東森自然美頂級水光標靶活膚課程」，是一種非侵入性、非醫美、同時不含致敏成份的專業護膚課程，因此特別適合牙牙與媽咪，「東森自然美頂級水光標靶活膚課程」以以色列航空及軍工領域科技技術，超音速水光美容儀器以每秒800公里的時速，用快速高壓眞空混合霧化的方式，洗淨臉部細胞間的縫隙，讓肌膚表層角質及髒污自然流出。再直接將以哈佛NBSCT基因解碼專利技術製成的，並將細緻標靶水光系列精萃液打入皮膚基底層。搭配後續客製化保養品及後續面膜護理，在課程中段及結束後，即能感受到肌膚不同的緊實亮澤感。

牙牙開心表示，體驗完「東森自然美頂級水光標靶活膚課程」之後，摸自己的臉蛋，都覺得輕透乾淨，毛孔特別細緻，而且平常其實她的臉頰皮膚很乾燥，底妝都不太好上，體驗完東森自然美標靶水光課程之後，她覺得妝感變得超級服貼，即使素顏，都擁有自然而然的好氣色。牙牙媽咪則笑著說，「東森自然美頂級水光標靶活膚課程」真的好神奇!做完標靶水光課程體驗後，不只臉部的粗糙或細紋，都立刻不見，而且最在意的嘴邊肉都收起來了!臉立刻變小變窄!皮膚變得超緊緻細滑、充滿光澤」，東森自然美的美容師手指都特別輕柔，讓她跟牙牙都舒服到睡著了。

而孝順的牙牙為了感謝謝謝媽咪在「聲林之王」參賽時，一路陪著她熬夜等候，因此特地抽空帶媽咪來東森自然美體驗標靶水光課程，特別是體驗完之後，跟媽媽喝杯養氣茶、談談心，享受母女的私密愜意時光。並告白在自己心中，媽咪永遠是最美麗的女神，希望自己日後成為全方位的藝人，能夠有能力好好孝順媽咪，讓媽咪過得幸福快樂，而牙牙媽咪聽到女兒的真情表白也當場飆淚，母女倆的好感情不言而喻。