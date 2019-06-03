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在韓「越式河粉」必吃這家！合井站排隊美食－LITTLE PAPA

太咪瘋韓國 太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

上次要去合井站吃飯，但不想吃韓式、不想吃義式、不想吃美式、也不想吃日式，因此在亂看一些東南亞料理...但泰國菜在台灣吃太多次，看到越南河粉就突然好想吃啊，推薦在南韓想要來點不同口味的你們，以下這間店叫「LITTLE PAPA」，去的時候嚇一跳，因為店面望進去很小，但如果你是獨自前往最剛好！

▲合井站越南河粉LITTLE PAPA。（圖／太咪提供）

當天好在我們5點多就去了，人不多，等了一組就換我們啦！座位不大，基本上不是讓大家在裡面大聊特聊的座位，吃完就可以閃人的意思！（不過2樓還有座位區）

▲合井站越南河粉LITTLE PAPA。（圖／太咪提供）

請繼續往下閱讀...

我點的是3號（完全忘記名字XD），價錢是9000won左右吧（忘記拍菜單就是這樣），不過菜單上有中文，大家不用太擔心點菜問題！

▲合井站越南河粉LITTLE PAPA。（圖／太咪提供）

加上旁邊的綠豆芽跟洋蔥，整個超美味的～湯頭很棒、很鮮！肉的量也不少+很嫩！麵量很多我吃不完，我覺得男生也可以吃飽飽！據說炒飯也很好吃，下次我要吃看看！後來我又再經過這間店，人超爆多的啊啊啊～排隊排到天荒地老的感覺，果然是很多人推的店家耶！如果是我還會再光顧～推薦給吃膩韓式的留學生朋友、在這裡生活的台灣人們唷！

地址：서울특별시 마포구 독막로3길 7

▲合井站越南河粉LITTLE PAPA。（圖／太咪提供）

（以上圖片皆由太咪提供）

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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關鍵字

河粉, 越式河粉, 南韓, 日韓風

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