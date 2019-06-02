「體力夠嗎？」蕭敬騰激不得　一把抓男公主抱＋深蹲

記者蔡琛儀／台北報導

蕭敬騰今領軍「獅子LION」出席hito頒獎典禮，歷經去年鼓手阿矩退出後，近日分別增加兩位新成員，包括貝斯手Fumi及鼓手陳珩，陳珩是團裡的忙內成員，老蕭被問到是否擔心體力跟不上年輕成員，激不得的他立刻抓起男記者示範，面不改色的公主抱加深蹲，讓全場人都笑翻。

▲▼ 蕭敬騰和獅子LION在hito頒獎典禮飆唱，還在後台示範「超強體力」。（圖／記者黃克翔、記者蔡琛儀攝）

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今天也是獅子LION首度公開亮相，除了演唱新歌《美麗、醜與我》，並重新演繹經典歌曲《我們的愛》，老蕭隨後也自己飆唱歌曲《皮囊》。日籍的Fumi中文不錯，表示是第一次跟獅子合作，而陳珩則看起來相當緊張，「表演不會，現在（指受訪）比較緊張，我不知現在是怎麼回事。」

老蕭今天在後台玩起拍照軟題，上傳自己變身劉德華的影片，他笑說軟體可以讓他想變誰就變誰，很神奇；而他今天頂著一頭「類披頭四」的髮型，他表示還想要再把頭髮留更長。

▲蕭敬騰領軍獅子LION參加2019hito流行音樂獎頒獎典禮。（圖／記者季相儒攝）

「絕對音樂．絕對星勢力」2019 hito流行音樂獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋盛大舉行，典禮共計頒發42個獎項，出席藝人包括：BCW、Erika劉艾立、Julia 吳卓源、KARENCICI、小球莊鵑瑛、王心凌、王笠人、白安、艾怡良、吳奇、李千那、李玉璽、李佳薇、李英宏、李榮浩、沙楠杰、炎亞綸、邱詩凌、柯智棠、茄子蛋、孫盛希、泰坦TITAN、張立昂、梁文音、陳勢安、黃子佼、楊丞琳、獅子LION、頑童MJ116、廖柏雅、潘瑋柏、蔡依林、蔡健雅、蕭秉治、蕭敬騰、蕭煌奇、魏如萱waa、嚴正嵐，共有38組藝人將接力演唱 (以上按字母序／姓名筆劃排列) ，將帶來29段精彩絕倫的表演，星光閃爆小巨蛋！同時，Hit Fm更邀請包括Bii畢書盡、王治平、哈林庾澄慶、范瑋琪、陳珊妮、楊乃文、葛大為、蕭煌奇等重量級頒獎人，宛如一場音樂圈大派對！

▲蕭敬騰開心領兩獎。（圖／記者黃克翔攝）