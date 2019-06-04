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金曲30／林憶蓮二拼歌后　「0」宣傳仙女靠音樂接軌人間

記者蔡琛儀／綜合報導

第30屆金曲獎即將在29日於台北小巨蛋登場，今年國語女歌手獎形成天后級歌手與新人之戰，入圍的包括早已鍍過金的天后林憶蓮、蔡依林（Jolin）、艾怡良，還有資歷較新的孫盛希、岑寧兒，其中林憶蓮和Jolin都入圍七項，並列大贏家，雙姝的對決更是一大看點。

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▲▼林憶蓮新歌找來五月天阿信及青峰合作 。（圖／天地合 提供）

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▲▼林憶蓮專輯《0》在今年金曲獎入圍七個獎項，她也再度叩關歌后寶座。（圖／天地合提供）

▲▼林憶蓮。（圖／天地合提供）

林憶蓮去年底推出睽違6年的專輯《0》，這張曾被盛傳有可能是她引退歌壇前的最後一張作品，由交往7年的鼓手男友恭碩良擔任製作人之一，走的是搖滾路線，但其中有靜謐、內斂，又為傳統認知上的搖滾增添不少輕柔，既輕也重，更是與上一張專輯《蓋亞》的電子、爵士風格截然不同。原本林憶蓮自覺曲風太高冷、太做自己，不好意思找唱片公司發，只打算數位上架，連宣傳都沒想做，沒想到唱片公司環球音樂聽完後，仍覺得要發行，經紀人陳鎮川打趣：「我想公司應該是抱持著幫仙女與人間接軌的橋樑。」

▲▼林憶蓮。（圖／環球提供）

▲林憶蓮在音樂路上不斷嘗試。（圖／環球提供）

專輯中的首波主打歌曲《沙文》，由五月天阿信和吳青峰聯手打造，入圍本屆金曲年度歌曲，歌曲探討遭性侵的女性內心的憤怒，傳達女性長久以來遭遇的壓抑與不公的現象，填詞的吳青峰表示：「當初Sandy告訴我，她想描述一種女性在世界上有很多被壓抑的狀況，我的直覺就冒出了『沙文』兩個字，其實很多角落裡，不只是女性，很多族群都被不合理的對待，雖然有時候女性甚至被看待成配件，如一朵西裝上的胸花，但我想描述的是這其中有無可取代的力量，胸花能比西裝，甚至西裝的主人更有生根綻放的勇氣與能力。」此曲在近年「#Metoo」女性身體自主權觀念興盛的時候，由向來關注性平議題的她詮釋再適合不過。

▲▼林憶蓮新歌找來五月天阿信及青峰合作 。（圖／天地合 提供）

▲▼《沙文》找來青峰及五月天阿信合作 。（圖／天地合提供）

▲▼林憶蓮新歌找來五月天阿信及青峰合作 。（圖／天地合 提供）

林憶蓮作風向來低調，發片後她在台灣舉辦新專輯分享會，但仙女本人沒來，而是以「無光聽歌會」的方式，先是用她招牌的輕柔嗓音向在場眾人打招呼，也讓大家能夠充分享受這趟音樂饗宴。她曾被陳鎮川形容：「像仙女一樣。」連陳鎮川都常被她幾度突襲造訪台北給嚇了一跳。

出道36年的她有自己的生活步調，鮮少公開露面受訪，私生活神秘，但關於音樂及創作的嘗試卻從不停步，用音樂來說話，不論是曲風、演唱會演出形式的不斷創新，抑或是放下天后身段參加《歌手2017》等節目，即便當年《蓋亞》的前衛路線引發討論，但事後證明這張專輯再度為她的音樂生涯立下重要的里程碑，她從不在意外界如何評斷她，或商業市場如何回饋，在音樂路上的求新求變，是她至今仍能在歌壇屹立不搖的最大原因。

▲林憶蓮《歌手》演唱梁靜茹的歌曲。（圖／翻攝愛奇藝台灣站）

▲林憶蓮參加《歌手2017》。（圖／翻攝愛奇藝台灣站）

林憶蓮這回得知入圍七項大獎，她的感言仍不改簡約行事風格：「這張專輯製作的過程很漫長、很盡興、很滿足！現在因為金曲獎讓我很欣慰！謝謝評審們挑剔的品味能感受到我對音樂的挑剔與偏執！」妙的是，林憶蓮曾多次擔任金曲獎表演嘉賓、頒獎嘉賓，但2013年林憶蓮稱背傷復發，沒能到場親領首度封后的獎座，改請專輯製作人之一常石磊代為領獎念感言，今年她是否出席金曲獎仍是未知數，會不會再度拿下第二座歌后獎座也備受關注。

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林憶蓮, 金曲獎, 金曲30, 2019金曲獎

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