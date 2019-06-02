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泰劇《新鐵石心腸》半裸床戲激吻4次！　「妳身體熱熱的」調情對白甜到發暈

記者陳芊秀／綜合報導

泰劇《新鐵石心腸》改編自12年前神劇，播出以來掀起海內外追劇熱潮，更數度登上大陸微博熱搜。該劇以復仇虐戀為主題，男女主角繼重現「一個巴掌一個吻」的經典橋段，新版更加碼放送床戲，光是一集內就嘴對嘴吻4次，高甜畫面讓追劇觀眾嗨到暈了！

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲《新鐵石心腸》放送高甜床戲，男女主角1集激吻4次。（圖／翻攝自YouTube／One31）

《新鐵石心腸》描述私生子逃過死劫重生，改名Sila展開復仇計畫，但也招來殺身之禍，傷害了青梅竹馬的Min，視之如母的曼姨更因此犧牲。新版革除舊版不討喜的情節，男主角一路維持霸道總裁的高冷氣場，並從挫敗中覺醒，終於明白守護心愛的人，才是人生最重要的事，更求婚把女主角帶到自己身邊保護。

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舊版《鐵石心腸》中，Sila為了阻止Min和別人訂婚，更失控強暴，鑄下大錯。新版則刪掉強暴情節，但也少不了激烈的肢體碰觸，Sila因為Min冒險接近渣男富少，爆氣到夜店要人，回家拉到浴室強行幫女主角洗澡，推打混亂中又激動告白：「妳是我的心！我的生命只剩下妳了。」

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Min冒險接近渣男富少，Sila爆氣阻止。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Sila強行帶Min回家洗澡。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Sila把Min沖濕：「他還碰了妳哪裡？」（圖／翻攝自YouTube／One31）

男女主角激動淚崩，Sila聽到Min哭著告白「我愛你」，感動地吻上心愛的人。他用棉被包住濕身的Min，手指滑過女主角的唇做出暗示，接著解開女方的洋裝，抱到床上再連吻數次，過去泰劇尺度保守，床戲大多借位鏡頭帶過，《新鐵石》男女主角大破尺度，濕洋裝拉鍊一路拉到底，拉開衣服的鏡頭特寫，讓裸背、纖腰若隱若現，接著床上半裸摸胸，嘴對嘴吻戲完全沒借位，讓觀眾看得大噴鼻血！

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Min濕身道歉。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲聽到Sila說自己的心像石頭冰冷，Min告白：「如果我的愛能治好你，我想說我愛你。」（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Sila流淚吻上Min。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Sila鼻子磨蹭Min，暗示今晚不讓她離開。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Min的濕洋裝被解開，裸背纖腰若隱若現。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Sila半裸靠近，Min溫柔摸著他胸上的疤痕。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Sila和Min床上忘情擁吻。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Sila和Min流淚告白，床上忘情擁吻。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒）

除了共度一夜，兩人事後互動更甜！Sila一早醒來Min又摟又親，這才發現「妳身體熱熱的」，想幫發燒的女主角擦身，還主動彎腰討親親，就在對方答應要親時，趁機轉頭偷襲一吻。吻完了還不知足，他又拉回Min告白：「以前我說妳的吻不甜美，我是開玩笑的，那不是真的！」話才說完他又俯身強吻，光是一集內就甜吻4次，復仇劇終於出現高甜畫面，令泰國網友在推特洗版式慶祝，床上調情的影片更突破300萬觀看次數，眾人放上興奮、暈倒圖狂讚「太甜了」、「我已經暈死了」、「我的心失控了」。

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Sila醒來看著Min，臉上盡是幸福表情。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Sila發現Min發燒，「妳身體熱熱的」親臉測體溫。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Sila握著Min手暗示幫忙擦身降溫，「身體這麼小，我一下就擦好了。」（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Min要Sila幫忙拿藥，Sila要親一下當報酬。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Min正要親，Sila轉頭偷襲一吻。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲吻過還不夠，Sila拉回Min再吻一次。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼《新鐵石心腸》床戲連4吻甜到發暈。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Sila：「以前我說妳的吻不甜美，我是開玩笑的，不是真的。」（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Sila和Min床上調情，影片突破300萬觀看次數。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒）

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