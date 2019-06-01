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黃瀞瑩公開超萌5歲照片！　網留言連發「學姐我愛妳」

記者林彥君／台北報導

「學姐」黃瀞瑩昨上黃暐瀚主持的《暐瀚17Talk》，大方談論自己的愛情觀，也公開5歲時的照片，模樣超萌，黃瀞瑩說爸爸拍照喜歡自然的樣貌，所以她小時候的照片都無神，不然就是一頭亂髮，網友看到留言直喊「學姐我愛妳。」她也分享和弟弟的合照，笑說弟弟頭很硬像「鐵頭」，打架時弟弟還會頭撞她。

▲▼黃瀞瑩。（圖／17Media提供）

▲黃瀞瑩和弟弟。（圖／17Media提供）

黃靜瑩說大學時有交男友，後來是她去英國念書，想人因遠距離分手，男方當時去當兵，黃瀞瑩強調，「我沒有兵變喔，算是和平分手吧，在一起的時候，我們沒有討論到以後方向，當遇到重大轉折的時候，就覺得兩個人意見有些不太一樣。」

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▲▼黃瀞瑩。（圖／17Media提供）

▲黃瀞瑩分享小時候的照片。（圖／17Media提供）

黃暐瀚繼續延伸遠距離戀愛話題，故意問黃瀞瑩，「那如果你在台北，男朋友在日本，那是不是也是沒辦法繼續？」在追問下，黃瀞瑩聊起日本男友，對方是她在倫敦讀碩士時的同學，男方畢業回國後在一家日本的大型企業上班，黃瀞瑩笑說都用破英文溝通，「遠距離真的很累，要懂得排解自己的心情。」透露兩人目前已回到朋友的關係。

▲▼黃瀞瑩。（圖／17Media提供）

▲黃瀞瑩上節目談感情觀。（圖／17Media提供）

黃暐瀚問她喜歡怎樣的男生？黃瀞瑩覺得很難有一個特定的型，要聊得來，透露前男友們都跟她的爸爸有類似之處，個性特質都很顧家、很愛家人，她自己後來想想也覺得很離奇，至於外貌方面，黃瀞瑩則說：「看得開心就好，身高不用太高比我高就好了。」如果男生遲到她會容易生氣，男友若跟其他女生有曖昧，她會無法接受，「不行不行！我會震怒、大怒！」

▲▼黃瀞瑩。（圖／17Media提供）

▲黃瀞瑩公開小時候的照片。（圖／17Media提供）

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