周興哲街頭被拍！　粉絲往下看驚呆：腿也太美了

記者阮巧雯／綜合報導

「情歌王子」周興哲除了歌聲動人，擁有大批粉絲，每次發文的穿搭更是網友們關注焦點，總是讓他們大讚：「哥太會穿衣服了！好帥！」這次他在IG發文，照片中的「美腿」又讓粉絲興奮不已。

▲周興哲纖長小腿成為粉絲關注焦點。（圖／翻攝自周興哲IG）

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照片中，周興哲身穿簡單灰polo衫，搭配白色短褲，鞋子則是一雙要價2萬多台幣的知名義大品牌，皮帶更是來自法國的奢華品牌，發文標題則是寫道:「不需要標題。（No caption needed.）」就算只是過馬路，他這帥氣轉身又露出修長小腿，讓粉絲暴動：「腿也太美吧」、「帥到我要芬（昏）倒了」，但也有網友調侃：「哥有永遠過不完的馬路。」

▲周興哲近期上傳多張街拍照，網友忍不住調侃：「過不完的馬路」 。（圖／翻攝自周興哲IG）

周興哲先前上傳一張穿著白色襯衫，雙手插在胸前，但重點是那線條明顯又結實的雙臂和碩大胸肌，再次讓粉絲噴鼻血狂喊：「我想當他的上衣！！！」他不但擁有好嗓音更有高顏值和完美身材，難怪每次都讓粉絲神魂顛倒。

▲周興哲露出精壯雙臂和胸肌讓粉絲鼻血噴一地。（圖／翻攝自周興哲IG）

▼周興哲在IG分享健身影片。（影片取自周興哲 IG，如遭刪除請見諒）