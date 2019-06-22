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蕭敬騰翻白眼！關韶文拿「可口可樂」音樂瓶清唱破音：87分不能再多了

▲網路知名主持人關韶文探班蕭敬騰，兩人一碰面就開始鬥嘴互虧。（影／ETtoday）

生活中心／台北報導

網路知名主持人關韶文最近又出任務啦！日前他主持節目帶著下午茶來探班蕭敬騰，兩人一見面就開始鬥嘴互虧，讓老蕭忍不住狂翻白眼：「可以不吃嗎？」不過，任務尚未達成怎能輕易離開呢？原來蕭敬騰代言了「可口可樂」老蕭音樂瓶，時髦包裝設計引起網路話題，讓人想收集一整套。關韶文信心滿滿前來挑戰金曲歌王，準備清唱高歌一曲，未料開口就出槌破音，讓蕭老師瞪大眼露出超驚恐的表情！

可口可樂 。（圖／翻攝自影片）

▲關韶文挑戰清唱「可口可樂」主題曲《Taste the Feeling》魔性嗓音當場讓蕭敬騰倒地。

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關韶文和老蕭的互動向來搞笑，兩人湊在一起笑料不斷！那天，關韶文帶了很多bagel、午茶點心突襲《明星會客室》根本不知道自己會和哪位大明星合作，節目一開始還下馬威搞笑，「如果我一進去，看到本人確定不紅，我就直接離開。」接著兩人見面，一起體驗「可口可樂」老蕭音樂瓶的互動遊戲，五音不全的關韶文對於首次與金曲歌王蕭敬騰同框合唱感到無比興奮，讓蕭敬騰無言尷尬笑說「你開心就好，我常做公益。」「可口可樂」與蕭敬騰合作的新包裝，每款瓶身設計各有獨特風格，多種數位互動遊戲設計也十分有趣，消費者只要掃描瓶身上的QR Code，就可以近距離與天王互動或聽他唱歌。

關韶文最喜歡的互動遊戲是AR濾鏡唱歌，拿起印有桃紅色蕭敬騰肖像的「可口可樂」瓶開始唱「可口可樂」主題曲《Taste the Feeling》，但聲音魔性太強大，一度讓現場工作人員和老蕭承受不起，忍不住嗆他：「你聲帶是不是有一點問題？」關韶文一開口讓天王超驚嚇，沒想到第一段唱完還不結束，最後蕭敬騰實在受不了沒有音準的歌聲，忍不住開金口合唱啦。

▲可口可樂瓶。（圖／可口可樂影片）

▲關韶文與老蕭一起玩互動，進入錄音室一窺天王小時候的照片。

平常就愛嘻嘻鬧鬧的關韶文表示，「可口可樂」老蕭音樂瓶共有黃色、紫色、綠色、桃紅色、橘色、黑色共六種顏色可以蒐集，並分別有5種不同的互動遊戲，只要掃瓶身上的QR Code，就可以線上直擊老蕭的拍片現場、聽蕭敬騰講笑話給你聽；開啟AR濾鏡，還能與蕭敬騰同框合唱「可口可樂」中文主題曲，更可以360度全方位參觀這位金曲歌王的個人專屬錄音室實景。提醒鐵粉們，錄音室的一角能看到蕭敬騰小時候的可愛照片，也能夠一起完成演唱會前的暖聲動作，根本是為終極鐵粉設計的遊戲！

可口可樂 。（圖／翻攝自影片）

▲「可口可樂」推出全新老蕭音樂瓶，粉絲可近距離與偶像互動。

「可口可樂」老蕭音樂瓶，目前在全台便利商店、超市及各大量販店販售，每瓶瓶蓋內或瓶底皆有一組序號，可用來抽驚喜大獎，「可口可樂」要送粉絲們去香港看蕭敬騰演唱會！

現場玩到High的兩人也不忘呼籲粉絲，演唱會門票跟機票都準備好了，要快快手刀搶購，就怕錯過千載難逢的機會。業者祭出蕭敬騰《娛樂先生》世界巡迴演唱會2019香港站演唱會門票1張加上單人香港來回機票1張，限量100組，6月19日（三）至7月31日（三）止，只要依照指示包裝蓋內或罐底序號，就有機會飛香港近距離看天王演唱會，預知更多活動詳情，請參考「可口可樂」官網或官方粉絲頁。

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蕭敬騰, 可口可樂, 關韶文

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