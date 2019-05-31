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「曹格前妻跟了我」他爭取真愛！　吳速玲辣露香肩現身送花

記者盧薇淩／台北報導

睽違3年，金曲歌王曹格發行非典型曹流創作專輯《曹小格Super Junior》，一改苦情歌王，「曹小格」是曹格脫下面具後面對最真實的自己，31日舉行發片記者會，老婆吳速玲臨時驚喜出現在記者會現場，上台送上一束玫瑰花祝賀老公發片；當主持人黃子佼問，究竟現在是曹小格跟速玲在一起、還是曹格呢？曹小格笑著回答說：「曹格的前妻現在跟了我，我把曹格的優點全部學習到了，真愛就是要主動爭取。」

▲▼曹格發片記者會 老婆吳速玲站台 。（圖／滾石提供）

▲曹格發片記者會，老婆吳速玲送花給驚喜 。（圖／滾石提供）

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這次滾石唱片高規格舉辦「曹小格」簽約儀式，滾石唱片段鍾潭總經理送了「特大號滾石奶瓶」餵食曹小格，曹格笑說：「出道前投稿、面試了好幾家唱片公司都沒有人要我，四處碰壁。在幾乎要放棄時，滾石是我最後一家接觸的，卻也是唯一願意簽我的唱片公司，所以沒有滾石唱片，也就沒有現在的曹格，我真的是喝滾石的奶水長大的，很感謝滾石唱片，也因此曹小格要繼續喝滾石的奶水長大！」

▲▼曹格發片記者會 老婆吳速玲站台 。（圖／滾石提供）

▲滾石唱片送上大奶瓶給「曹小格」。（圖／滾石提供）

太太吳速玲也臨時驚喜出現在記者會，上台送上一束玫瑰花祝賀老公發片，速玲說：「我是曹格跟曹小格的天字第一號歌迷！所以今天一定要來！」請曹小格在衣服上簽名留念。而曹格擔心太太穿太少，還趕緊脫下外套遮掩，太太笑說要大方一點。曹格笑說：「我今天穿的是女裝，本來要送給太太但她不要，我就拿回來穿，我全身上下所有的服飾都是我太太的。」

黃子佼笑問曹小格，究竟現在是曹小格跟速玲在一起、還是曹格呢？曹小格笑著回答說：「曹格的前妻現在跟了我，我把曹格的優點全部學習到了，真愛就是要主動爭取。」笑翻眾人。當媒體問曹格在家地位？曹格說：「太太第一，我最後，但沒關係，有地位就好」，他也說這次專輯11首歌都要拍攝MV，被問到是否邀請太太擔任女主角，曹格也笑稱：我會用「誠意」邀請她。

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曹格, 吳速玲, 金曲歌王

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