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詹惟中鬼月扮鍾馗遇獨眼女子　遭重物砸中送急診：差點瞎了

記者林彥君／台北報導

詹惟中和陳翊萱日前上中天《麻辣天后傳》，談論「藝人為了上通告賺錢 背後竟然犧牲這麼大」主題，詹惟中透露，曾在錄影時遇到神秘女子。詹惟中說，有年鬼月他扮成鍾馗到龍山寺錄影，在錄影前到便利商店買東西，和一名女路人擦身而過，「她右眼是瞎的，左眼是正常的。」

▲▼詹惟中。（圖／中天提供）

▲詹惟中分享錄外景經驗。（圖／中天提供）

錄影時製作單位準備6顆用保麗龍包成的物體，拋向詹惟中，讓詹惟中用桃木劍打掉，突然天外飛來第7顆重物，打中他的額頭，「我立刻倒在地上，張開眼一陣黑，整個眼白冒血絲，去醫院急診，差一點就瞎掉了！」讓他心裡升起一股怪異感。

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詹惟中也提到之前錄《飢餓遊戲》挑戰360度腳踏車，轉越多圈越能幫隊伍爭取分數，他力求表現狂踩腳踏車，「我整個腦充血，下來後倒在地上，頭暈又嘔吐，後來測血壓高到快中風，那次真的是搏命換來的！」

▲▼ 陳翊萱。（圖／中天提供）

▲陳翊萱曾外景腳皮被削掉。（圖／中天提供）

陳翊萱接著說，有次出外景拍攝賽車特技，特技員現場示範在賽車「飄移」中開門下車，還心血來潮邀她體驗，因為飄移時間短暫，錯過時機，直接滾出車外，「翻滾了好幾圈，我坐在地上還不知道發生什麼事。」之後檢查傷勢，發現腳背皮整片被削掉，「我看還好，應該只是小擦傷，講完血就開始滲出來！」

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