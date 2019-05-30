李宗霖戀愛雷達弱　對「未來女友」喊話：要熱情點

記者李欣容／台北報導

李宗霖與姚愛寗在電視劇《一千個晚安》中面臨挑戰，李宗霖所飾演的「柏森」為圓夢參加音樂比賽，卻因工作錯失報名機會，但姚愛寗仍陪伴在他身邊。李宗霖現實生活中也參加過歌唱比賽，但歌唱之路卻不順遂，甚至被批評只是靠顏值，讓他失去信心，自認戀愛雷達很弱的人，希望能遇到熱情的女孩。

▲李宗霖有歌手夢。（圖／三立提供）

李宗霖在《一千個晚安》中飾演努力朝歌手夢想前進的熱血青年，卻因工作延遲而錯失創作比賽的參賽資格。

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曾參加歌唱選秀節目《超級偶像》的他，就和角色同樣有音樂夢，直說：「根本不需要演，柏森就是我本人。」李宗霖在出道前，也經歷過一邊趕戲一邊讀書的日子，如果遇到像柏森一樣的情況，無論是否有上台的機會，他也會堅持把表演準備好。

▲李宗霖從小就愛唱歌。（圖／三立提供）

李宗霖從就愛唱歌，站上舞台才發現不是喜歡就可以，還會被放大檢視，甚至被批評只是靠臉吃飯，勸他好好演戲就好，別想唱歌的事了。

李宗霖一度失去自信，但經紀人相信他能唱，便給他找了歌唱老師練席，今年參加《青春有你》，又讓他重新找回唱歌的自信。

▲姚愛寗（左）劇中暗戀李宗霖多年 。（圖／三立提供）

劇中姚愛寗暗戀李宗霖多年，但他卻渾然不知，李宗霖私下若遇到類似情況，若對方沒明顯表示，他自己也不會主動戳破，反而羨慕柏森能遇到像天雨（姚愛寗 飾）這樣直爽又熱情的人。