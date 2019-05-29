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《炮仔聲》王宇婕親揭「真實年齡」！　網驚呆：看不出來

記者韓景樺／綜合報導

藝人王宇婕出道超過15年，過去大多接演清純天真角色的她，近期憑藉演出《炮仔聲》的惡女「妍熙」爆紅，劇中使壞又不免受到殘酷報應，讓觀眾又愛又恨。外貌和笑容同樣甜美的她，近日剛過完生日，又多了一歲的她也直接公開年齡，更霸氣宣告：「對！老娘就38！ 」

▲▼王宇婕27日過38歲生日。（圖／翻攝自IG／王宇婕）

▲王宇婕外貌甜美氣質，完全看不出已經38歲。（圖／翻攝自IG／王宇婕）

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王宇婕27日過38歲生日，原以為會在工作中渡過，但好友謝忻和小甜甜帶著蛋糕到片場探班兼慶生，讓收到驚喜的王宇婕直呼：「好愛你們！」更說生日當天有工作又有朋友來探班，讓她覺得今年生日過得特別充實又有愛。

▲▼王宇婕27日過38歲生日。（圖／翻攝自IG／王宇婕）

▲王宇婕過生日，好友謝忻和小甜甜去探班，讓她超感動。（圖／翻攝自IG／王宇婕）

而過完生日正式邁入38歲後，王宇婕也在29日再度發文，向祝她生日快樂的粉絲表達感謝。她表示這幾天因為忙著拍戲，來不及在第一時間和大家說謝謝，「謝謝你們生日祝福」。

為了表達謝意，王宇婕也特地PO出美照，除了提醒自己人生要充滿正能量以外，也不忘帥氣喊話：「對！老娘就38！」絲毫不避諱談個人年紀的態度，也讓網友大讚「好霸氣」，更嘴甜誇她保養得宜，「看不出來38！以為只有18」。

▲▼王宇婕27日過38歲生日。（圖／翻攝自IG／王宇婕）

▲王宇婕27日過38歲生日。（圖／翻攝自IG／王宇婕）

照片中穿了一身黑的王宇婕，整個人看起來纖細又修長，透膚花襯衫讓她手臂、胸下的雪白肌膚若隱若現，小露性感；而下身的黑色落地褲讓官方身高160cm的她看起來腿變超長，有粉絲看了超生火，頻頻詢問褲子哪裡買，也有人直說這比例看起來「有170」，甚至笑說她是「180美女」、「真正的女霸王」。

▲▼王宇婕27日過38歲生日。（圖／翻攝自IG／王宇婕）

▲▼王宇婕27日過38歲生日。（圖／翻攝自IG／王宇婕）

▲王宇婕PO出美照，網友們反應熱烈。（圖／翻攝自IG／王宇婕）

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