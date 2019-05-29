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逢甲大學畢業晚會超High！　「實力男神」2年只唱這場

記者關韶文／台北報導

以神曲《帥到分手》勇破1億YouTube觀看次數的周湯豪，為了製作新專輯潛心閉關半年，並在短短1個月內創作能量大爆發，推掉千萬元的代言在所不惜，就是要將最好的音樂呈現給粉絲，終於在28日現身逢甲大學畢業晚會！

時隔半年，周湯豪28日在台中逢甲大學畢業晚會「出關」獻唱，雖然感冒身體不適，他打一針便抱病上場，堅持以最賣力的演出答謝長期以來最支持他的同學們！他說：「很想念前進校園表演，所以特別安排，結果昨晚喉嚨發炎、燒聲，但還是全力炸一波，希望台中逢甲大學的畢業生今晚玩的開心，祝福你們，不要放棄夢想，照顧好你的靈魂！」

▲▼周湯豪。（圖／索尼音樂提供）

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▲▼周湯豪為逢甲大學抱病上場。（圖／索尼音樂提供）

▲▼周湯豪。（圖／索尼音樂提供）

他認為，在舞台上最賣力的演出，就是答謝歌迷最好的方式，但也因為凡事盡心盡力，堅持以高標準要求自己，加上新專輯的錄製忙到蠟燭多頭燒，周湯豪近期壓力爆大，前晚突然感冒、喉嚨發炎，趕緊去看醫生，打了一針再抱病上場表演，展現十足敬業精神！周湯豪表示：「我比較著急是因為要表演，其實很生氣自己在這個時候狀態不好！」

已將近有2年時間沒有唱校園的周湯豪，非常想念一路相挺的同學們，希望以最直接的方式走進校園，所以他主動要求安排校園演唱，以充滿爆發力的演出感謝長期以來最支持他的同學們！昨晚逢甲大學的同學們也熱情回應，全場嗨爆，周湯豪還跳下舞台，跟每位同學開心拍照，展現親民的一面，賣力的演出令同學們讚爆「太過癮」！

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