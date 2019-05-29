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女孩暴動啦！超帥鮮肉義警幫妳「淨化眼球」　韓妞羞：可以逮捕我嗎？

文／羅小編

酸酸們承認自己有「制服崇拜」嗎？其實不僅男人們幻想著穿上高中學生制服的少女，女人們也常夢想著，期望男人能套上帥氣、白刷刷的西裝或制服，突顯男人高挺的身材、修長的美腿.....

而其中最受歡迎的，一定不能漏掉警察制服啦！厚實的肩膀、值得信任的身影，難怪女人們總是說：「穿制服的男人不管怎樣都是對的！」

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▲▼南韓超帥義警차유현（圖／翻攝自Instagram@z.stagram）
▲南韓超帥義警차유현（圖／翻攝自Instagram@z.stagram）

最近南韓網路上掀起一陣「警察制服」旋風，許多韓妞都幻想著自己能被他「逮捕」，這位警察顏質超高，不說還真的以為是在拍哪部韓劇呢～

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▲▼南韓超帥義警차유현（圖／翻攝自Instagram@z.stagram）

▲▼南韓超帥義警차유현（圖／翻攝自Instagram@z.stagram）
（圖／翻攝自Instagram@z.stagram）

他是目前在首爾擔任義務警察的車維賢（차유현，音譯）！濃密的眉毛、高挺的鼻頭、性感的V字型曲線下巴、加上完美無瑕的白皙皮膚，讓人忍不住想咬一口啊～

▲▼南韓超帥義警차유현（圖／翻攝自Instagram@z.stagram）

▲▼南韓超帥義警차유현（圖／翻攝自Instagram@z.stagram）
（圖／翻攝自Instagram@z.stagram）

除此之外，穿上警察制服的車維賢肩膀更顯寬、精瘦的身材、修長白皙的一雙大長腿、只有拳頭般大的臉頰，根本超級性感的啊！你們是不是想多咬幾口啊～

不僅如此，從他放在Instagram上的生活照來看，他似乎有著專屬自己的時尚流行品味，懂得打理自己......（天底下只有勤勞的男人，沒有醜男人～）

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車維賢接受媒體採訪時透露，其實長這麼帥真的是非常困擾，最近他已經從好幾間經紀公司接到戲約，希望他能攜手合作。

網友們看到車維賢的照片後，紛紛表示讚嘆：「真的好帥喔」、「好想做壞事，然後被他抓去關喔」、「這是尊雕像吧」

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▲▼南韓超帥義警차유현（圖／翻攝自Instagram@z.stagram）
（圖／翻攝自Instagram@z.stagram）

女友視角是要逼死誰？這帥的程度，連小編我都自嘆不如啊XDD......不說了，放上幾張照片慰勞你們，我要去旁邊蹲地畫圈圈了！

▼▼▼想要知道更多韓國最奇葩的故事嗎？小編粉絲團新開張～歡迎來玩ㅋㅋ！

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22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

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關鍵字

南韓, 韓國, 車維賢, 차유현, 首爾, 義警

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