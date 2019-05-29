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兒子為救人遭車輾死　父母獎助留學生18年　紀錄片上映前老伴先走了

文／珍奶不加糖

18年前，在東京山手線新大久保站內，一名步伐踉蹌的醉漢失足落軌。

此時不遠處有輛列車即將進站，月台邊兩名男子見狀，毫不猶豫地跳進軌道救人。然而列車急煞不及，三個人同時遭列車撞壓身亡。

這兩位因助人而犧牲的男子，無私的行徑帶給日本社會巨大的震撼。


▲新大久保站。（圖／翻攝自《築橋》紀錄片）

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其中一位是攝影師關根史郎，翻拍自吉田修一小說的電影《橫道世之介》，男主角橫道世之介就是以關根史郎為藍本。


而另一位，則是來自南韓的留學生李秀賢。


▲韓國留學生李秀賢。（圖／翻攝自李秀賢基金會）

這件意外發生後，日韓兩國都對無私奉獻的李秀賢致上最高的敬意。

當時日本的總理為李秀賢的家屬授予獎狀、日本天皇親自慰問、東京鐵路公司也在事發車站內，建造了紀念碑。

而李秀賢的故事，也在2007，被日本導演改編成電影《無法忘記你》。

失去愛子李秀賢的父母二人，決定化悲傷為力量，完成兒子畢生的願望：「成為日本和韓國之間的橋梁。」

於是，李家雙親李盛大、辛潤賛，決定捐出各界慰問的捐款，成立「李秀賢榮譽獎學金協會」（現改名為LES E.亞洲獎學金協會），幫助在日本留學的亞洲學生，資助他們在日求學。迄今為止，幫助了來自18個國家、897名亞洲學生。

而多年來，秀賢父母與基金會積極從事日韓兩國交流活動，也被拍攝成紀錄片《築橋（かけはし）》。

不幸的是，李秀賢的父親李盛大，已於今年三月病逝，來不及看到這部紀錄片的完成。現年68歲的秀賢媽媽辛潤賛，上週獨自造訪日本，參加了這部紀錄片的首映。



這部紀錄片將於6月25日在首爾(在韓日本大使館)上映，只可惜秀賢爸在今年3月過世，來不及看到這部紀錄片。

但秀賢、秀賢父母這些年來無私的奉獻與付出，就如同記錄片名「橋」一樣，將日韓兩國人民連繫起來，也為此生緣分已盡的親情，留下最美好的回憶。

▲電影《橫道世之介》預告。

▲紀錄片《築橋（かけはし）》預告。

 

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山手線, 新大久保站, 落軌, 韓國, 日本, 留學生, 吉田修一, 橫道世之介

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