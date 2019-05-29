兒子為救人遭車輾死　父母獎助留學生18年　紀錄片上映前老伴先走了

文／珍奶不加糖
18年前，在東京山手線新大久保站內，一名步伐踉蹌的醉漢失足落軌。
此時不遠處有輛列車即將進站，月台邊兩名男子見狀，毫不猶豫地跳進軌道救人。然而列車急煞不及，三個人同時遭列車撞壓身亡。
這兩位因助人而犧牲的男子，無私的行徑帶給日本社會巨大的震撼。
▲新大久保站。（圖／翻攝自《築橋》紀錄片）
其中一位是攝影師關根史郎，翻拍自吉田修一小說的電影《橫道世之介》，男主角橫道世之介就是以關根史郎為藍本。
橫道世之介観ました。泣けた素敵だった。邦画もたまにはいいです。 pic.twitter.com/DXf0qb6l09— YUKI@クロスオーバー2日目参戦 (@Yki17) May 1, 2019
而另一位，則是來自南韓的留學生李秀賢。
▲韓國留學生李秀賢。（圖／翻攝自李秀賢基金會）
這件意外發生後，日韓兩國都對無私奉獻的李秀賢致上最高的敬意。
當時日本的總理為李秀賢的家屬授予獎狀、日本天皇親自慰問、東京鐵路公司也在事發車站內，建造了紀念碑。
而李秀賢的故事，也在2007，被日本導演改編成電影《無法忘記你》。
일본 유학 중 철도 선로에 떨어진 일본인을 구하려다 숨진 고 이수현씨 기억하시죠? 오늘 15주기네요. 그의 추모영화 제목이 생각나 올려요. '너를 잊지 않을거야' pic.twitter.com/BmVCIxUtWJ— 미디어몽구 (@mediamongu) January 26, 2016
失去愛子李秀賢的父母二人，決定化悲傷為力量，完成兒子畢生的願望：「成為日本和韓國之間的橋梁。」
於是，李家雙親李盛大、辛潤賛，決定捐出各界慰問的捐款，成立「李秀賢榮譽獎學金協會」（現改名為LES E.亞洲獎學金協會），幫助在日本留學的亞洲學生，資助他們在日求學。迄今為止，幫助了來自18個國家、897名亞洲學生。
5月26日（日）横浜市金沢産業振興センターで開催されるドキュメンタリー映画『かけはし』上映会の東京新聞 掲載記事（2019,5,21）#かけはし pic.twitter.com/ow98pZMm0J— ミューズの里【公式】 (@musevoice) May 24, 2019
而多年來，秀賢父母與基金會積極從事日韓兩國交流活動，也被拍攝成紀錄片《築橋（かけはし）》。
不幸的是，李秀賢的父親李盛大，已於今年三月病逝，來不及看到這部紀錄片的完成。現年68歲的秀賢媽媽辛潤賛，上週獨自造訪日本，參加了這部紀錄片的首映。
【駅転落事故18年 嫌韓の罪深さ】https://t.co/rzoMwtjKOm— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) May 27, 2019
JR新大久保駅で2001年、ホームから落ちた日本人を救おうとした韓国人留学生らが犠牲になった。事故を機に民間レベルで進む交流など実態が伝われば、理由もなく「嫌韓」でいる人や差別は減るはずとの指摘。
這部紀錄片將於6月25日在首爾(在韓日本大使館)上映，只可惜秀賢爸在今年3月過世，來不及看到這部紀錄片。
但秀賢、秀賢父母這些年來無私的奉獻與付出，就如同記錄片名「橋」一樣，將日韓兩國人民連繫起來，也為此生緣分已盡的親情，留下最美好的回憶。
▲電影《橫道世之介》預告。
▲紀錄片《築橋（かけはし）》預告。