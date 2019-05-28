獨家／網紅好當？《在不瘋狂》比熊「聽關鍵字」秒淚崩

記者許逸群／專訪

網紅「在不瘋狂就等死」培育出許多知名YouTuber，不少成員都有成立子頻道也獲得廣大回響，但，從無名氣走到現在，其實路途非常艱辛。成員婷婷、比熊與巧巧日前接受《ETtoday星光雲》專訪，提到家人是否支持，比熊突然眼淚滑下：「朋友跟家人沒辦法認同妳的行業，不知道妳在幹嘛。」

▲「在不瘋狂就等死」比熊、婷婷與巧巧。（圖／記者黃克翔攝）

提到當網紅的辛酸，婷婷說道，這行不僅要面對網友的批評，還可能家人不支持，沒想到剛講到這，一旁的比熊突然眼淚滑下地說，讓婷婷緊張地說：「妳怎麼了？我是講得很感人嗎？」只見比熊擦去眼淚說了一句「家人」。原來，入行3年的比熊一直得不到家人的支持，直到前陣子爸媽看到她的舞台劇演出，她才逐漸獲得認可。

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▲▼比熊聽到「家人」突然淚崩。（圖／記者楊詩益攝）

比熊曾為上節目表演積極練習，跟著婷婷練舞半夜，沒想到卻接到家人來電大罵，無法諒解她的「表演工作」，就連至今都還有門禁。她哽咽表示，因在網路上總是擔任丑角，時常受到網友的冷嘲熱諷，但只希望獲得爸媽的理解。直到前陣子，她演出舞台劇，爸媽到現場觀看，「雖然他們嘴巴沒有講什麼，我還是會有感動，願意來現場就很開心。」

▲▼比熊自認沒天份所以得加倍努力，加上長相也不出眾、口齒不清，還特地去練正音班與戴牙套。。（圖／記者黃克翔攝）

婷婷表示，能夠理解比熊家人的想法，畢竟家人絕對也是擔心自己的女兒，她也曾不備家人諒解，感性地說：「我也常跟我媽吵架，我說，我可不可以回來只想聽妳一句『妳還好嗎』，當我回家，我只想當妳女兒，我就是唐婷婷。」她也曾有過低潮期，「我很感謝我的姊姊，她是我的定心丸，她說『不管怎麼樣，都要記得身後還有我』。」

▲婷婷也曾有過低潮期，姊姊是她最大的定心丸。（圖／記者黃克翔攝）

說到這，一旁的巧巧也突然淚崩，但她笑著說：「我是我覺得很幸福，不管是演藝圈還是任何行業都非常競爭，但有這麼好的團隊，公司的氣氛讓我覺得很幸福。」婷婷也補充說，公司團隊雖彼此間互相較勁，但完全是良性競爭，成員間的感情如同家人。原來，看似「瘋狂」的網紅們，私下也有相當感性的一面。

▲巧巧因為加入「在不瘋狂就等死」感到團隊的溫暖。（圖／記者黃克翔攝）