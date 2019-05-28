峇里島直擊／索爾簽名一半被帶走！粉絲急喊ＯＯ「他笑著走回來」

記者洪文、主播簡立喆／峇里島—台北連線報導

「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）27日赴峇里島出席《MIB星際戰警：跨國行動》（Men in Black：International）亞太區紅毯見面會，面對粉絲簽名、自拍有求必應，卻被工作人員拉走「漏掉一區」沒簽名，結果粉絲一喊出「關鍵字」，馬上讓他折返走回來簽名。

▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃《MIB星際戰警：跨國行動》亞太區紅毯見面會 。（圖／主播簡立喆攝）



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這次《MIB星際戰警：跨國行動》紅毯見面會現場似乎有著「共同默契」，不提「雷神索爾」避免失焦。然而克里斯漢斯沃簽名一半被工作人員帶走，一整區粉絲被漏掉，心急粉絲靈機一動，大聲喊出「Ragnarok」（ 諸神黃昏，《雷神索爾3》片名副標題），果然他聽到表情相當開心，立刻折返走回來簽名，粉絲們都高興死了。

▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃《MIB星際戰警：跨國行動》亞太區紅毯見面會 。（圖／主播簡立喆攝）



談起《MIB星際戰警：跨國行動》與前作有何不同，「雷神索爾」克里斯漢斯沃謙虛表示，非常欣賞過去威爾史密斯的表現，這次多了許多新的武器、新的外星人，也到了世界各地許多地方拍攝，相信大家會看見不一樣的作品。同時，他也因應來到峇里島，現場說了幾句印尼話，逗得現場當地粉絲驚呼連連，又把片商送的印尼皮影人偶把玩，相當親民。