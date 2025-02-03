大S「22年前突然消失」小S崩潰！　鏡頭前痛哭喊話：家人都是愛妳的

記者蕭采薇／台北報導

「大S」徐熙媛因流感併發肺炎離世，享年48歲，妹妹小S透過經紀人證實噩耗，震驚各界。姐妹倆一起長大、組團、出道，感情深厚。當年她們一起主持《娛樂百分百》時，小S更曾因大S突然放鳥而在節目上崩潰，痛哭對姊姊喊話：「想讓妳知道，家人都是愛妳的。」

▲小S曾為了大S在鏡頭前痛哭。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

大小S姊妹倆在1997年正式接下《娛樂百分百》的主持棒，在整整主持了9年後，才正式離開，在這9年間兩人一起經歷過了許多事情，然而最讓大家印象深刻的就屬2003年5月大S放鳥，沒有出現在錄影現場，小S在節目一開始就情緒失控，哭著主持。

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期間，小S還在鏡頭前對姊姊喊話：「我們家人感情這麼好，今天剛好又是大姐的生日，只要有人傷害到家人的感情，我們絕對不會原諒對方﹗想讓妳知道，家人都是愛妳的，世界上只有家人是不會傷害妳的﹗」

多年後，大S在接受大陸媒體《人物》自傳式專訪時被問及此事，她說自己當天壓力太大、「太累太累」，急於要「離開」這個世界，於是她拿起手機傳了一封簡訊，給住在隔壁的阿雅幫自己代班，她還特別站到對方家門前，聽到、確認簡訊傳到的聲音才離開，但不知為何阿雅當天也沒有現身。

▲大S徐熙媛因流感在日本猝逝。（圖／資料照／記者李毓康攝）

後來由於小S情緒崩潰，也無法繼續主持，最終好友陳建州和范曉萱趕來代班。而消失的那段期間，大S其實是找了一家旅店，把手機關了，窩在房間裡瘋狂畫畫、寫作發洩。

沒想到僅是從下午到晚飯後的時間裡，外面的世界卻變了樣，她一打開手機就發現有許多未接來電、留言等，「我妹就留言大哭啊什麼的，我就趕快回家、看重播，她在節目上面大哭，事情鬧那麼大，只好隔天就去道歉。」