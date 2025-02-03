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大S證實流感猝逝…最後第2部劇《轉角＊遇到愛》已有3要角過世！

記者黃庠棻／台北報導

一名來自香港的日本旅遊達人粉專爆料「48歲台灣女星猝逝」貼文掀起熱議，提及「《流星花園》時期活躍」、「育有子女」、「跨國婚姻」等線索，網友紛紛聯想到大S（徐熙媛），稍早有相關人士也證實了她過世的消息，回顧她主演的戲劇，每一部都是經典。

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▲▼大S徐熙媛。（圖／記者李毓康攝）

▲大S徐熙媛在日本過世。（圖／記者李毓康攝）

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大S在1988年正式踏入戲劇圈，在2001年演出《流星花園》一夕之間爆紅，後續演出《倩女幽魂》、《求婚事務所－第三單元情書》、《戰神》，而她最後第二部戲劇作品是在2007年推出的《轉角＊遇到愛》，製作人為「偶像劇教母」柴智屏。

▲▼大S遭網路瘋傳死訊。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

▲大S證實在日本過世。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

《轉角＊遇到愛》主角由羅志祥、大S主演，仔細一看發現該片已有3位要角離開人世，包含劇中飾演羅志祥好友的小鬼（黃鴻升）在2020年9月16日被父親發現於家中猝逝，享年36歲；同樣飾演羅志祥好友的張立威（胖胖哥）於大年初一在大陸的潞河醫院去世，享年56歲。

▲▼大S遭網路瘋傳死訊。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

▲大S證實在日本過世。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

如今，《轉角＊遇到愛》的女主角大S則在3日證實過世消息，家屬發文「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。

▲《轉角＊遇到愛》主角由羅志祥、大S主演。（圖／翻攝自網路）

▲《轉角＊遇到愛》主角由羅志祥、大S主演。（圖／翻攝自網路）

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轉角＊遇到愛, 大S

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