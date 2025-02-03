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大S結婚紀念日快到了！具俊曄昔來台為愛隔離10天　結婚3週年痛失摯愛

記者吳睿慈／台北報導

大S（徐熙媛）3日被證實罹日本流感猝逝，享年48歲。她與初戀具俊曄2022年3月8日宣布再婚，轟動台、韓演藝圈，且男方當年隔日迅速來台隔離，只為與她見面，兩人即將迎來結婚3週年，如今天人永隔。

▲▼大S日本因流感猝逝，享年48歲。（圖／記者李毓康攝）

▲大S日本因流感猝逝，享年48歲。（圖／記者李毓康攝）

具俊曄與大S於1998年交往，但他當年是紅遍台韓的韓流巨星，兩人僅交往1年多被迫分手，直到女方離婚後，他們在2022年2月8日在南韓登記結婚，大S於3月8日在臉書宣佈結婚，他則是迅速在隔日來到台灣隔離10天，並於3月28日在台灣登記。

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▲▼ 具俊曄昔來台為愛隔離10天　結婚3週年痛失摯愛。（圖／記者李毓康攝）

▲▼具俊曄2022年來台為愛隔離10天，當時短暫現身檢疫。（圖／記者李毓康攝）

▲▼具俊曄2022年來台為愛隔離10天，當時短暫現身檢疫。（圖／記者李毓康攝）

具俊曄2022年來台隔離時，大S為夫做足面子，吩咐下榻飯店的工作人員準備冷飲請媒體記者們喝，並傳話表示「徐小姐表示，現在在防疫，沒辦法出來跟大家見面很不好意思，想跟媒體說，你們辛苦了。」他在飯店隔離的10天內，天天與妻子視訊通話，夫妻倆雖是隔了20年才見，但這段20年佳話盛傳於台、韓演藝圈中，甚至有網友不斷敲碗「拍成電影」。

▲▼▲▼ 具俊曄昔來台為愛隔離10天　結婚3週年痛失摯愛。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼具俊曄2022年在飯店隔離10天出關，搭車直奔大S家中。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼▲▼ 具俊曄昔來台為愛隔離10天　結婚3週年痛失摯愛。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，具俊曄來台後第一個官方活動為2022年4月16日的首場DJ Show，大S並未到場，但小S與老公許雅鈞（Mike）現身力挺，站上台為姐夫炒熱氣氛，而台下恰好有人舉著大S出刊的保養書籍，他則大方比起「讚」放閃。

▲具俊曄、大S結婚即將3週年。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）

▲具俊曄、大S結婚即將3週年。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）

大S的死訊於2日晚間盛傳，S家人皆反常未回應，直到3日上午，小S證實姊姊離世消息，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。然而，她與具俊曄的結婚紀念日為2月8日，卻在3週年前夕痛失摯愛，令人鼻酸。

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