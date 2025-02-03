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大S流感猝逝！黑人心碎發聲「永遠記得她」　演藝圈好友齊哀悼

記者孟育民／台北報導

網路2日瘋傳有台灣女星在日本因流感猝逝，線索紛紛指向大S，小S稍早發聲明悲痛證實，大S於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲，小S證實噩耗發聲：「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！」噩耗震驚演藝圈，S幫友人陳建州稍早表示：「我們的心都碎了，非常非常的難過，我們會永遠記得她！」

▲▼王偉忠女兒昨天舉辦婚禮，現場嘉賓超大咖。（圖／翻攝自Facebook／小S）

▲大S不久前才現身王偉忠女兒婚禮，眾人開心合影。（圖／翻攝自Facebook／陳建州）

大S上個月25日才現身王偉忠女兒婚宴，大夥開心合影留念，如今傳出噩耗令人難以接受。不只黑人難過發聲，妻子范瑋琪也轉發黑圖，心中悲痛難以言喻。賈永婕稍早回應：「我真的很難過。」陶晶瑩也心痛發聲：「不願意相信！太難過了。」

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而過去一同主持的吳宗憲則表示：「相當驚訝。天妒紅顏。和她共事多年，雖不算是深交，但覺得有緣同台多年，心裡面還是感覺非常難受⋯⋯希望她一路好走放下凡塵俗事，於此無憂⋯⋯⋯。」

▲▼大S。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛）

▲大S。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛）

大S和家人於新春期間到日本旅遊，卻在當地染上流感併發肺炎猝逝，據悉，家屬決定在日本完成火化程序，之後再將骨灰帶回台灣，至於告別式等後續問題仍在討論中。

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大s, 小S, 過世, 徐熙媛, 具俊曄, 黑人, 陳建州

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