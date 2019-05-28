台灣限定！《阿拉丁》1句話驚見「韓國瑜彩蛋」　網笑噴：高雄人才懂

記者洪文／台北報導

迪士尼真人電影《阿拉丁》（Aladdin）全台票房截至周日4956萬台幣，連霸5天當日票房冠軍。除了片中安排許多迪士尼動畫電影彩蛋，讓粉絲相當驚喜之外，反派賈方在片中一句話的中文翻譯，意外出現高雄市長韓國瑜的時事彩蛋，釣出許多高雄人出面表示：「我在高雄看，整個影廳都在笑！」

▲《阿拉丁》反派賈方一句話中文翻譯，掀起網友熱議。（圖／翻攝自YouTube／迪士尼影業）



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反派賈方在《阿拉丁》沙漠中對著阿拉丁說了一句：「 I can make you rich！」藉以鼓催阿拉丁冒險進入洞穴幫忙拿神燈，而這句話在網路上正式預告的中文翻譯為「我能讓你致富！」不過在正片的中文翻譯則是改為「我能讓你發大財！」而「發大財」正好就是高雄市長韓國瑜最常說的金句。

▲韓國瑜跳針回自經區「發大財」，成為網友熱門金句。（圖／高雄市議會）



網友看完《阿拉丁》指出賈方一說出「發大財」立刻想到韓國瑜，釣出許多高雄人表示：「整個影廳都在笑」、「只有高雄人才懂」、「韓流發威？」、「翻譯也懂時事哏」、「台灣限定喔！我在國外看沒有這麼好笑！」而台北人、台中人則是完全無感，「台北人沒反應」、「台中沒人笑」。

對此，迪士尼影業向《ETtoday》回應，這句話就是「Make you rich」，「發大財」是直譯，沒有特別針對時事改變中文翻譯，而且預告、正片中文翻譯不同很正常，因為通常是不同譯者所寫的翻譯。

▲《阿拉丁》台灣上映5天，穩坐票房冠軍寶座。（圖／迪士尼提供）



《阿拉丁》台灣在22日周三晚場上映，首日以全台票房548萬奪下當日票房冠軍，周五、六、日3天再以台北票房1585萬台幣、全台票房4956萬，穩坐冠軍寶座，而且周日數字更是罕見超越周六票房，沒有因為是假日的最後一天而減少。而北美地區周五上映，且今適逢假日，預估北美票房4天連假將超過1億美金大關。

