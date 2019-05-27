曾智希「大腿被割出10cm傷口」　醫護人員脫口：好精采

記者許逸群／台北報導

前陣子才開刀治療「子宮頸癌前病變」的女星曾智希，她日前上東森《醫師好辣》錄製「倒楣不順衰事多」主題，透露自小多災多難，不只小腿肚曾被機車的排氣管燙出一對疤，大腿還被美工刀劃出近10公分的傷疤。受傷過程離譜到讓在場所有人驚呼不已。

▲曾智希自嘲天生多災多難。（圖／取自曾智希臉書）

曾智希在節目上公開自己全身上下有許多傷疤，小腿肚上的一對疤，是小時候爸爸將她從野狼機車上抱下，燙到排氣管所致；手臂和肚子則是被媽媽剛煮好的蛋花湯燙到。但對她來說，最嚴重的還是國中上實驗課時，意外被同學以工業用的美工刀劃出將近10公分的傷口。

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▲曾智希小時候被同學不小心用工業美工刀劃過大腿，留下10公分的疤痕。（圖／東森提供）

一旁的馬國畢看到她的刀疤以為沒逢過，曾智希聽到馬上強調，當初傷口深到連脂肪都看得見，「你要近看，它旁邊都是洞！」加上當時自告奮勇抱她下樓的同學半路無力，導致兩人一起摔倒，造成她二次傷害。坐上救護車之後，還被醫護人員笑說：「哇，傷口都裂開了，好精采喔！」讓她相當無言。

▲曾智希日前上《醫師好辣》。（圖／東森提供）

主持人胡瓜分享，自己小時候有次側坐在腳踏車後座上被哥哥載，腳卻因重心不穩而卡進後輪幅條裡，而不知道這件事的哥哥，則因為上坡難騎而猛力踩，他的腳也因此皮開肉綻，笑虧：「那是我第一次看到自己的骨頭！」白色的骨頭就像熬過的湯一樣，結果整個暑假都不能動。