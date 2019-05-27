Martin Garrix摔下DJ台「送醫急救」！還原事故影片⋯網全哭了：太敬業

記者洪文／綜合報導

世界百大DJ冠軍「國民老公」 Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯）在拉斯維加斯OMNIA夜店表演期間，疑似跳下DJ台摔傷踝關節，緊急送醫治療。隨後當天表演側錄畫面曝光，網友一看見他事發後繼續表演的樣子全哭了：「太敬業！」

▲▼Martin Garrix在拉斯維加斯摔下DJ台，腳踝腫脹。（圖／翻攝自Instagram／Martin Garrix）







23歲的Martin Garrix在Instagram限時動態向粉絲道歉：「向大家說聲抱歉，我的表演提早結束，趕去醫院！」並分享了他的受傷狀況以及坐在救護車上的照片，可以看到他的腳踝已經腫脹成一顆棒球大小。還好應該沒有大礙，Martin Garrix治療後向粉絲報平安：「我很好，謝謝所有甜蜜的打氣，可惡的意外，我會康復的，我很難過沒有辦法帶來完整的表演！」

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▲Martin Garrix在拉斯維加斯摔下DJ台的瞬間，事發後仍忍痛表演。（圖／翻攝自Instagram／Martin Garrix）

事發之後，許多現場粉絲在推特表示，Martin Garrix受傷之後，仍然繼續表演，直到傷口太痛，才被迫中斷表演。另有疑似現場工作人員上傳Martin Garrix事故發生的側錄影片，看見他從DJ台跳下來時疑似沒有安全著地，因此摔傷了踝關節，但他仍繼續表演，甚至用沒有受傷的左腳繼續在舞台狂跳，希望帶動觀眾氣氛，隨後痛到坐在椅子上，網友看到全哭了：「真的太敬業了！」

this is what i was talking about, take care @MartinGarrix !!pic.twitter.com/Cn34Ij8SVr — Martin Garrix Pics (@MGarrixpics) 2019年5月26日

Martin Garrix即將在6月7日在南韓首爾「Ultra Korea」擔任首日壓軸DJ，暫時不確定腳踝摔傷是否影響表演，粉絲都期待他可以趕快好起來。