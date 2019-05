Martin Garrix摔下DJ台「送醫急救」！還原事故影片⋯網全哭了：太敬業

記者洪文/綜合報導

世界百大DJ冠軍「國民老公」 Martin Garrix(馬汀蓋瑞克斯)在拉斯維加斯OMNIA夜店表演期間,疑似跳下DJ台摔傷踝關節,緊急送醫治療。隨後當天表演側錄畫面曝光,網友一看見他事發後繼續表演的樣子全哭了:「太敬業!」

▲▼Martin Garrix在拉斯維加斯摔下DJ台,腳踝腫脹。(圖/翻攝自Instagram/Martin Garrix)







23歲的Martin Garrix在Instagram限時動態向粉絲道歉:「向大家說聲抱歉,我的表演提早結束,趕去醫院!」並分享了他的受傷狀況以及坐在救護車上的照片,可以看到他的腳踝已經腫脹成一顆棒球大小。還好應該沒有大礙,Martin Garrix治療後向粉絲報平安:「我很好,謝謝所有甜蜜的打氣,可惡的意外,我會康復的,我很難過沒有辦法帶來完整的表演!」

▲Martin Garrix在拉斯維加斯摔下DJ台的瞬間,事發後仍忍痛表演。(圖/翻攝自Instagram/Martin Garrix)

事發之後,許多現場粉絲在推特表示,Martin Garrix受傷之後,仍然繼續表演,直到傷口太痛,才被迫中斷表演。另有疑似現場工作人員上傳Martin Garrix事故發生的側錄影片,看見他從DJ台跳下來時疑似沒有安全著地,因此摔傷了踝關節,但他仍繼續表演,甚至用沒有受傷的左腳繼續在舞台狂跳,希望帶動觀眾氣氛,隨後痛到坐在椅子上,網友看到全哭了:「真的太敬業了!」

this is what i was talking about, take care @MartinGarrix !!pic.twitter.com/Cn34Ij8SVr