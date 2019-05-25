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女鬼釘牆上掙扎…鄧倫嚇到癱軟！　真實反應網笑翻：人的嘴竟可以張這麼大

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鄧倫參加陸綜《密室大逃脫》，加上楊冪、魏大勛、謝依霖、黃明昊等人組成「密逃6子」，最新一期挑戰恐怖鬼屋，沒想到碰上各種驚嚇。他身為隊長，原本帶領隊友闖關，不過全程受驚連連，最後更癱坐椅子上，一連串截圖被笑虧「膽子也太小了！」

▲▼鄧倫闖鬼屋膽小反應網笑炸。（圖／翻攝自微博）

▲鄧倫闖鬼屋，膽小反應網笑炸。（圖／翻攝自微博）

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鄧倫和眾人挑戰恐怖公館，進到整間都是血的廁所，不但蓮蓬頭滴血、馬桶裡有血，連洗手台轉開水龍頭也是血。就在眾人關注血的位置時，鏡子突然映出一個綠色的鬼臉，他因此嚇到張大嘴巴，緊抓著隊友的衣服，緊接著進房間，牆上釘著一個女鬼正在掙扎，為此嚇得拔腿往外跑，最後癱坐在椅子上，表情茫然說：「我靈魂都沒了。」

▲▼鄧倫闖鬼屋膽小反應網笑炸。（圖／翻攝自微博）

▲鄧倫在廁所看到鏡子有綠臉。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧倫闖鬼屋膽小反應網笑炸。（圖／翻攝自微博）

▲鄧倫見到綠臉抓緊隊友。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧倫被嚇癱。（圖／翻攝自微博）

▲牆上釘著女鬼掙扎，鄧倫嚇到拔腿往外跑。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧倫闖鬼屋膽小反應網笑炸。（圖／翻攝自微博）

▲鄧倫癱坐椅子上，直說：「我沒靈魂了。」（圖／翻攝自微博）

坦言嚇到沒魂的鄧倫，一被嚇到就張大嘴巴，甚至嚇到人影都模糊了，真實反應被觀眾狂截圖。他被網友形容「躲在大勛後面已經是日常了，嚇到表情管理失常」、「人的嘴巴竟可以張這麼大」、「膽子真的好小」、「這下全國都知道鄧倫膽子小了」、「嚇到五官漸漸模糊」、「我可以笑一輩子。」

▲▼鄧倫闖鬼屋膽小反應網笑炸。（圖／翻攝自微博）

▲鄧倫一受驚變張大嘴，網友笑虧「人的嘴巴竟可以張這麼大。」（圖／翻攝自微博）

►鄧倫闖鬼屋嚇到癱軟。（影片連結請按此）

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