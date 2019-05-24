吳尊結婚10年…罕曝寵妻愛情觀！　「吵架是好的」背後原因甜炸了

記者韓景樺／綜合報導

藝人吳尊和初戀女友林麗瑩結婚10年，婚後陸續生下女兒Neinei和兒子Max，更曾在2017年帶一雙兒女參加《爸爸去哪兒5》，好老公、好爸爸形象深植人心。他近日和爸爸上陸綜《熟悉的味道》，罕見談及自己的愛情觀，也曝光了和老婆婚後的互動。

▲吳尊的好老公、好爸爸形象深植人心。（圖／翻攝自微博／吳尊）

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吳尊過去就曾帶爸爸參加真人秀節目《最美的時光》，72歲的吳爸爸依然保持凍齡外貌，立體五官和高瘦身形都和兒子十分神似，也讓人忍不住大呼基因太強大。

▲吳尊過去和爸爸上《最美的時光》。（圖／翻攝自騰訊視頻）

而這次再度和爸爸同上綜藝，2人也難得在鏡頭前接受心理專家分析愛情觀，父子倆的愛情狀態、親子互動，更被認證「相似度非常高」。不喜歡和妻子吵架的吳爸爸，也默默地影響了吳尊和另一半的相處模式，吳尊坦言，剛和老婆結婚的第1年很完美，2人都忍著不想把最真實的一面表現出來；但第2年開始難免會因為共同生活而出現一些小爭執。

▲吳尊的愛情觀和爸爸的相似度很高。（圖／翻攝自微博／熟悉的味道）

「我覺得吵架是好的」，吳尊認為，透過吵架的過程可以理解對方的想法，也能慢慢地去改善自己，為了彼此去付出和努力，到最後夫妻間的感情就會變得非常好，一席話不只充滿智慧，也能感受出他對老婆的濃濃愛意。

▲吳尊認為吵架過程中可以了解對方，並不是壞事。（圖／翻攝自微博／熟悉的味道）

身為溫柔奶爸的吳尊，也不免被問到和兒女間的相處方式，當被問到如果Max哭的時候他會有什麼反應，疼愛孩子的他顯得有些無奈，笑說：「有時候他哭你也沒辦法，那就哭囉！」但也說會趕快和Max玩，藉機轉移兒子的注意力。

▲吳尊對兒子哭也沒轍，只能趕快和他玩，轉移注意力。（圖／翻攝自微博／熟悉的味道）

而不少人都知道，吳尊一家四口只有2個生日，因為他和Neinei同一天（10月10日），老婆和Max同一天（10月11日）。這次上節目，他也不免俗提起這件事，更笑說：「我們4個人同一天辦生日」，讓主持人聽了都驚呆，直說巧合到讓人起雞皮疙瘩。而網友們看了也大呼：「不是一家人不進一家門。」更說一家四口能同一天過生日簡直太浪漫，「感覺尊嫂上輩子拯救了銀河系。」

▲吳尊一家四口同一天過生日，主持人聽完都驚呆了。（圖／翻攝自微博／熟悉的味道）





▲吳尊和妻兒間的感情，讓網友們超羨慕。（圖／翻攝自微博／熟悉的味道）

►吳尊和爸爸上《熟悉的味道》談愛情觀片段。