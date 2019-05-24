彩虹同婚／熱狗：結婚這麼可怕一起承受！穩交女友10年生1女不簽字　

記者盧薇淩／台北報導

同婚法通過後，524起開放辦理同志結婚登記，許多藝人紛紛獻上祝福，嘻哈歌手熱狗（MC HOTDOG）24日擔任Hito大台柱，他直言表達祝福，「愛不只是一種形式，兩個人在一起有很多種方式。」他跟小模女友至今交往近10年，去年和女友生下1個女兒，加上與前女友生的1子，現已是2個孩子的爸，但雖是如此仍不打算簽字結婚，對同志笑喊：「結婚這麼可怕，要結就大家一起承受吧！」

▲熱狗替同志發聲。（圖／記者黃君瑋攝）

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熱狗坦言身旁有許多同志友人，一直以來都非常支持同志婚姻，「要追求真正的儀式我沒意見，我自己來講已有兩個小孩，沒結婚一樣相處得很好。」他和女友交往10年，仍缺一張結婚證書，敢說敢言的他笑喊：「大家都這麼想結婚，結婚是很可怕的事，如果大家要追求這件事我沒問題，結婚這麼可怕，就大家一起承受吧！」十足不婚主義者，幽默邀請大家體驗走進「愛情的墳墓」。

▲熱狗舉手喊「彩虹國」萬歲。（圖／記者黃君瑋攝）

熱狗睽違7年推出新專輯《廢物》，近期陸續擔任《中國有嘻哈》和《中國新說唱》評審，蠟燭多頭燒，還要準備6/23台北、6/29台中和7/6高雄三地的「廢慾清」演唱會。電台為了讓熱狗不再厭世，記者會上找來正妹群讓熱狗「選妃」，從背板後面透過局部身體來找正妹，結果其中一位穿著黑絲襪、曬出辣腿的「女子」現身，是由男生裝扮，讓熱狗看了直喊：「彩虹國萬歲！」也說嘻哈歌手喜歡「粗壯」一點的蜜大腿，「太好了！」