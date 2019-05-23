快訊／HUSH向爸媽出櫃！　爸：做自己，不用說對不起

記者蔡琛儀／台北報導

明天是同婚登記第一天，HUSH稍早在臉書宣布，自己已和爸媽出櫃了！而HUSH的爸爸對此更是暖心回覆：「很高興終於有這一天，你願意這樣的面對我們，沒什麼好對不起我們的，我們很久以前就知道了！」更是讓網友都直呼很感人。

▲HUSH和爸媽出櫃 。（圖／Legacy）

HUSH傳訊息告訴爸媽，其實出櫃這件事跟姊姊討論很久，「覺得這件事情有一天還是得完成，其實我猜你們心裡早有底了，只是我總覺得自己欠你們一句正式的說明：我喜歡男生。」也向爸媽道歉：「如果要說對不起，那是因為這麼晚才決定誠實地對你們說出事實。抱歉讓你們等那麼久才終於知道。希望你們也不要有抱歉的情緒，因為沒有人做錯什麼事情，這是最重要的。」

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但HUSH的爸爸也回覆兒子不長，但充滿溫度的訊息：「兒子，很高興終於有這一天，你願意這樣的面對我們，沒什麼好對不起我們的，我們很久以前就知道了！」並表示，性格是天生的，誰也無法改變，「生長在這個家庭，或許我們沒有給你多少的栽培、物質，但我們自認為如你所說的，給了你很大的空間，我常常在暗示著你，做自己，自己的人生，掌握在自己手裡，不用說對不起，我們一直都是愛你的！」

▲ HUSH分享和爸爸的對話。（圖／翻攝HUSH臉書）

隨後HUSH的爸爸也不忘給兒子暖心鼓勵：「人生無法重來！做自己想做的，爭取自己想爭取的，要活得精彩，我們永遠都支持你！愛你！」HUSH高興不已的說：「他們很棒！」讓不少網友看了都熱淚盈眶。

HUSH臉書全文：

我和爸媽出櫃了。

覺得聽起來很好笑，這麼不遮掩的我，居然一直都沒有真正告訴過他們。

我的出櫃文：

爸媽～我跟姊討論了一陣子，覺得這件事情有一天還是得完成，其實我猜你們心裡早有底了，只是我總覺得自己欠你們一句正式的說明：我喜歡男生。

我對你們的愛從來沒有因為我的性向而有所不同，我也很希望透過自己的能力去做到一些，自己覺得很了不起的事，試著去影響別人變好，讓和我一樣的小孩們知道，他們也不孤單。

很多事情，離家以後才懂得。小時候感覺避而不談的，長大了以後，默默地變得好像一種另類的默契。雖然在媒體上出櫃出得毫無保留，但對你們始終沒有提起。選在今天這個平凡無奇的日子，是因為我自己覺得，性向本就該是平凡無奇的一件事。

如果要說對不起，那是因為這麼晚才決定誠實地對你們說出事實。抱歉讓你們等那麼久才終於知道。希望你們也不要有抱歉的情緒，因為沒有人做錯什麼事情，這是最重要的。

我愛你們。

兒子

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其實最近同婚也好眾家藝人表態支持也好，我的同志身份讓我在這波聲浪中成為既得利益者，說東說西立場其實都滿薄弱的。但是我的歌手身份，讓我得以透過這些媒介，和大家分享這件事。

我並不是在鼓勵大家都一起來出櫃，每個家庭的課題都不完全相同，每個人回到家庭這一題，要面對的自己、要面對的家人，都有不同的狀況。

只是我希望透過這些對話，小小地鼓勵在任何角落的你，希望你繼續加油，保持好自己。

也貪心地希望，你們也能給我的老爸老媽一點小小的鼓勵，我知道他們會看我的專頁XD

他們很棒：）

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