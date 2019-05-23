吳姍儒咖啡廳「裝15支監視器」　黃子佼虧：恐怖老闆！

記者許逸群／台北報導

藝人黃子佼與Sandy（吳姍儒）今出席公視《一呼百應》第二季首錄記者會，本季以「揪團」為主題，Sandy笑說，曾揪團30、40人買監視器，且自己就在東區的咖啡廳裡就裝了「15支監視器」。黃子佼開玩笑地說：「這個老闆也太恐怖了吧！」不過Sandy解釋只是為了瞭解店內狀況，不會一直盯著。

▲黃子佼與吳姍儒搭檔主持《一呼百應》第二季。（圖／公視提供）

本季節目主題「揪團大考驗」，被問到過去曾有什麼有趣的揪團經驗，Sandy分享曾經揪過一個很詭異的團購買監視器，還透漏在自己店裡就裝了15支監視器，常常在錄影空檔或是想到就看一下，發現員工忘記關設備就會提醒一下。一聊到揪團，黃子佼還偷幫孟耿如的媽媽打廣告，「孟媽媽的美食真的很好吃，所以常常會號召大家一起來捧場。」

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▲▼黃子佼與吳姍儒分別做臭豆腐與蚵仔煎，並揪網友票選。（圖／公視提供）

節目第二季開跑，Sandy表示想揪心目中的偶像來上節目，「因為我是Selina的狂粉，真的好希望、好希望能揪她來上我們的節目！」黃子佼聽完虧說：「妳把Hebe放哪裡？」Sandy則趕緊解釋，也非常期待能邀請到S.H.E三位一起在節目中合體。

問到身邊最難揪的朋友是誰，黃子佼馬上想到張小燕，「因為最近去了趟紐西蘭跟南法，那裡都是自然美景非常壯觀，方圓百里都是羊，回來就馬上推薦給小燕姐。」沒想到張小燕聽完只說「我看我還是待在信義區就好了」，馬上回絕。