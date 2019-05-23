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關鍵開幹／超神詐欺術 花千萬買骨灰罈？

新聞節目中心／綜合報導

日前房仲名師王派宏驚傳吸金25億「失蹤了」，消息一出震撼房產投資界，不少投資人血本無歸，大嘆「真的會活不下去」。由於詐騙事件層出不窮，近日更出現新型納骨塔詐騙，詐騙集團鎖定一群「退休高齡的軍公教人員」，以假投資名義引導受害者花費千萬買納骨塔。更多節目內容都在5月24日下午1點的《關鍵開幹》，節目邀請資深媒體人江中博、社會記者林裕豐、社會觀察家砲哥、詐騙受害者家屬賴先生一起來探討。

資深社會記者林裕豐提到，捲款25億後人間蒸發的「男版貴婦奈奈」王派宏，「到處授課分享理財、投資有關房地產、黃金及股票，之後再謊稱把黃金磨成粉轉賣至印度」，以「高投資報酬率」引誘人投資，對想致富卻沒錢投資的民眾，則改引誘他們走私黃金至印度。

另外遭納骨塔詐騙受害者賴先生則親自出面控訴，「他們（詐騙集團）騙了我姑姑、姑丈從八百萬騙到一千多萬，然後打訴訟官司結果也不如預期」。而社會觀察家砲哥表示，「現在新型的納骨塔詐騙手法已經進化到4.0版本，把被害者一次剝多層皮，讓被害者老本賠光，血本無歸。」

▲▼關鍵開幹主持人及來賓。（圖／記者劉芷妤攝）

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關鍵開幹主持人及來賓。（圖／記者劉芷妤攝）

而在萬華區廣州街最近也出現一批「伊拉客」，她們有的是中國大陸籍，有的是泰國、越南籍，砲哥透露「這些人穿梭在茶室聚集的三水街、廣州街一帶會主動從茶室走上街頭拉客人，只要有男性民眾會直接黏上去拉手擁抱趁機報價錢」，客人和小姐進了茶室就在小包廂裡唱歌喝酒，有些茶室消費不透明時常出現糾紛。

對此，近年蔡政府推出新南向政策，給予泰、越、印等18國免簽或有條件免簽優惠，林裕豐引用外交部最新數據表示，東南亞籍觀光客逾期滯台，且至今行蹤不明的人數已累計至1946人，以觀光名義來台，卻因在台停留期間從事色情、冒用證件、非法工作等活動遭警方查獲者，更多達2047人，對國內治安造成莫大隱憂與衝擊。

《關鍵開幹》節目分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，所有獨家又勁爆的內容，更多節目內容請鎖定每週四、週五下午1點《關鍵開幹》，與主持人彭華幹（幹哥）作伙在雲端討論最熱門話題。

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關於《關鍵開幹》

《ETtoday新聞雲》關鍵開幹以即時多元的雲端直播科技播出，分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，並邀請焦點人物、專家學者、市井小民等火線人物，作伙在雲端開幹。

「關鍵熱搜」這單元為你(妳)蒐羅全台各地的驚奇人物，如前黑澀會美眉薔薔、八仙塵爆火吻人魚蔣欣宸、德台泰拳正妹陳無憂等，熱搜人物前來雲端近距離線上互動；在「奇聞異事」單元中，網羅世界各地的稀奇古怪，讓你(妳)上知天文下知地理皆通曉；「歷史謎團」不只是講古，而是解謎古今中外的歷史疑雲，和你(妳)從遠古談到現代文明進步；「奇案追蹤」搜集社會離奇案件，跟著幹哥找線索破奇案；最後將生活趣味、好玩新知帶在「幹哥推推」這單元大推給你(妳)。

 《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。

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