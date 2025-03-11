訪問／19歲放棄升學　IU只有「高中學歷」：父母傷心，但是對的選擇

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

Netflix原創劇集《苦盡柑來遇見你》由IU、朴寶劍領銜主演，故事橫跨1960年代的濟州島到2025年的首爾，IU所飾演的「愛純」出生於身不由己的時代，雖有夢想與抱負卻難實現，兩位主角近日接受台灣媒體聯訪，IU感觸說道：「如果像愛純一樣，可能要面臨放棄夢想的選擇，我想我會很生氣、很難過。」她能夠選擇自己想走的道路，當年19歲面臨是否要升學的抉擇，她直言：「我覺得我的選擇是對的！」不曾因此後悔過。

▲▼IU年紀輕輕就出道，19歲那年面臨繼續升學或工作的抉擇，她決定放棄升學。（圖／Netflix提供）



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《苦盡柑來遇見你》描述被時代所逼放棄夢想的女性，兩位主角IU、朴寶劍被問及19歲時做出的轟轟烈烈決定？IU談及當時正好面臨升學抉擇的時刻，「19歲的時候剛好面臨繼續升學讀大學還是更集中於工作上的選擇，我自己判斷是認為我好像不是讀書的料，好像不讀大學會好一點，那時候我就更賣力於工作上了，現在想想，雖然爸爸媽媽那時候有因此傷心，但我覺得那個時候賣力於工作上是對的選擇」，畢業於同德女子高中，但她不後悔，並為自己的抉擇負責任。

▲朴寶劍因為參加歌唱比賽節目，決定往演員道路發展。（圖／Netflix提供）



朴寶劍則訴說著當演員的契機，「時有去參加歌唱比賽，那時候雖然獲得『Yes』，但那個人告訴我，我覺得你比起歌手，好像更適合當演員，然後當演員也可以走走看音樂道路也可以嘗試唱唱音樂劇。」一席話改變他的人生。

劇本深深打動兩位演員，一口氣答應接下《苦盡柑來遇見你》的演出，但其實朴寶劍當時同時在尬其他音樂劇行程，本身還有大學學業要完成，他身兼三職，「其實我從出道到現在，就算沒有演戲也會去上學，並行學業的部分，就算這次在拍攝戲劇，我也沒有怠慢學業，並完成了大學學業，我是希望把剩餘的時間都投資在自己身上的人，所以時間分配上，劇組其實也很諒解我。」就像劇裡的寬植為生活而努力著。

▲▼朴寶劍在片場寫論文，IU認證他很努力。（圖／Netflix提供）



IU也認證：「我在劇組其實也有看到寶劍為了論文在努力的面貌，雖然我沒有看到論文內容，但我相信他寫的很好！」她同樣在拍攝期間身兼歌手職務，但對於這種行程強度早已習慣，「我我從小就已經習慣演員與歌手的工作並行，當我意識過來時，戲劇都拍完，演唱會巡演也跑完了。」《苦盡柑來遇見你》以春、夏、秋、冬四季為主題，以每週四集的方式於Netflix獨家上線。