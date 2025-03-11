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《花香2》女女CP開虐「最強小三出現」　林辰唏私下解決：直接親

記者黃庠棻／台北報導

GagaOOLala旗艦原創台劇《第一次遇見花香的那刻》第2季近日劇情進入中段高潮，昨（10）日在最新第7、第8集首播前夕，主演演員林辰唏、程予希、袁漠遙齊聚一堂於官方社群舉行線上直播，吸引來自海內外千名粉絲線上朝聖，陪伴粉絲提前慶祝本週的白色情人節。

▲程予希、林辰唏、袁漠遙在《第一次遇見花香的那刻》第2季陷入三角戀。（圖／GagaOOLala提供）

▲程予希、林辰唏、袁漠遙與影迷一同提前慶祝白色情人節。（圖／GagaOOLala提供）

在直播中，林辰唏一一解答粉絲提問，由於故事進入女主角們的衝突階段，帶出越來越多精彩吵架對手戲，讓粉絲對她飾演的怡敏一角產生諸多質問，同時更對亭亭感到心疼。林辰唏向粉絲保證故事中「愛從沒有減少過」，面對眾多粉絲逼問，林辰唏秒回覆「都已經同居了！不然呢！」引起全場笑聲。

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▲程予希、林辰唏、袁漠遙在《第一次遇見花香的那刻》第2季陷入三角戀。（圖／GagaOOLala提供）

▲程予希、林辰唏、袁漠遙在《第一次遇見花香的那刻》第2季陷入三角戀。（圖／GagaOOLala提供）

林辰唏也分享對於袁漠遙飾演的第三者角色小寧的看法，表示這是在創作階段大家一起加入的新火花，邀請粉絲期待接下來的走向。而當粉絲提問若在現實生活中遇到程予希飾演的亭亭賭氣傷心時，林辰唏本人會怎麼安慰對方，林辰唏則毫不猶豫搶答「直接抓過來親啊！哄什麼！」帥氣反應立刻被粉絲讚爆。

▲程予希、林辰唏、袁漠遙在《第一次遇見花香的那刻》第2季陷入三角戀。（圖／GagaOOLala提供）

▲程予希、林辰唏、袁漠遙在《第一次遇見花香的那刻》第2季陷入三角戀。（圖／GagaOOLala提供）

程予希則在一開場主動擔當主持人的角色，訪問起來賓的近況，立刻讓全場哄堂大笑。面對現階段劇情兩人陷入衝突僵局，程予希表示自己的個性較介於劇中角色怡敏和亭亭之間，因此蠻能理解怡敏不易開口溝通的心情，因此更傾向於謹慎保守的作法。

▲程予希、林辰唏、袁漠遙在《第一次遇見花香的那刻》第2季陷入三角戀。（圖／GagaOOLala提供）

▲程予希、林辰唏、袁漠遙在《第一次遇見花香的那刻》第2季陷入三角戀。（圖／GagaOOLala提供）

回憶到先前集數中亭亭首度到怡敏家睡沙發過夜的戲，程予希笑說身邊親朋好友們看完紛紛表示太清水，兩人怎麼可能真的只睡一覺到天亮，林辰唏立即表達認同直呼「怎麼可能沒有怎麼樣！」演員們的真實反應讓粉絲興奮不已。

▲程予希、林辰唏、袁漠遙在《第一次遇見花香的那刻》第2季陷入三角戀。（圖／GagaOOLala提供）

▲程予希、林辰唏、袁漠遙在《第一次遇見花香的那刻》第2季陷入三角戀。（圖／GagaOOLala提供）

程予希還分享自己在第一次與袁漠遙對戲時就大為驚艷，對於她的真誠反應與感性共鳴十分心動，尤其是在試鏡時自彈自唱的表演，袁漠遙的表現更在工作人員間引起轟動，獲程予希大讚「這一定會中吧！」一連串告白肯定讓袁漠遙感動地淚灑現場。

▲程予希、林辰唏、袁漠遙在《第一次遇見花香的那刻》第2季陷入三角戀。（圖／GagaOOLala提供）

▲程予希、林辰唏、袁漠遙在《第一次遇見花香的那刻》第2季陷入三角戀。（圖／GagaOOLala提供）

而飾演情敵小寧的袁漠遙，自第4集與程予希相遇登場後，立刻引起網路討論，爽朗的形象深受觀眾喜愛。在最新一集中，袁漠遙最後一幕騎上重型機車，在林辰唏面前載著吵完架心碎的程予希離開，展現超霸氣情敵女友力，反而讓粉絲們紛紛揚言倒戈，甚至被封為「新一代女同天菜」。

▲程予希、林辰唏、袁漠遙在《第一次遇見花香的那刻》第2季陷入三角戀。（圖／GagaOOLala提供）

▲程予希、林辰唏、袁漠遙在《第一次遇見花香的那刻》第2季陷入三角戀。（圖／GagaOOLala提供）

當被粉絲詢問若有親密戲搭檔要選擇林辰唏或程予希，袁漠遙害羞回答「我兩個都要！」讓粉絲直呼超可愛。此外，袁漠遙也為第二季演唱自己創作的片頭曲〈找到你了〉，表示寫歌的過程很有感覺，是自己創作最快的作品，一次完成沒有修改。

開播以來，袁漠遙更收到大量訊息敲碗完整版歌曲，這回首次透過直播宣布官方將會在3月底於各大平台數位上架正式單曲，劇情版MV也將與大家見面，袁漠遙更預告在5月舉辦音樂會中將首次公開演唱這首創作。

最後在真心話大冒險遊戲環節，林辰唏與程予希放送各種福利，為粉絲送上壁咚、親密4連拍樣樣來；程予希也加碼與袁漠遙比愛心連拍，滿滿寵粉環節讓線上網友情緒沸騰。袁漠遙也應粉絲要求，加碼對著林辰唏清唱歌曲〈找到你了〉，獲得網友一片好評，再度擄獲花粉的心，紛紛敲碗期望能有機會舉辦見面會與粉絲同樂。

《第一次遇見花香的那刻 第2季》已於NETFLIX與GagaOOLala上架，每週二下午四點播出2集新集數。《花香》第1季也已在GagaOOLala開放全面免費觀賞。

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