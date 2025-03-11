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安心亞路上巧遇出軌前男友！　一看「對方現況」認了：還好他劈腿

記者黃庠棻／台北報導

《火車來去》播出第十一集、第十二集，在華視與公視臺語台收視雙雙創下新高。神秘人物王董（楊烈飾）獨自來到小鎮，原本冷漠寡言的他被小鎮的人情味，深深打動後，願意提供自己的兒時的故事給武雄（鍾承翰飾）作為拍攝電影短片的故事題材，也意外發現自己的救命恩人竟是王松站長（吳鈴山飾）的養父母，令所有人訝異，而王董的身分呼之欲出。

▲《火車來去》收視創下新高。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》收視創下新高。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》收視創下新高。（圖／華視、公視台語台提供）

《火車來去》本週播出內容發人深省，王董來到田南小鎮後，特地前往華安照相館拍攝遺照，並提點麗華「活要及時」，引發觀眾的熱烈討論。面對生死議題，鍾承翰直言「要怎麼樣去面對生與死，我至今都還在學習著，我想這也是很多人的課題。」及時行樂，把自己的生活過好，才能健健康康的去照顧家人，把握每一刻與家人相聚，是他多年來的感悟。

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▲《火車來去》收視創下新高。（圖／華視、公視台語台提供）

▲鍾承翰認為愛要及時。（圖／華視、公視台語台提供）

許孟哲也表示「愛，真的要及時。大家都會有『下次再…』的想法，但常常下次都不知道是多久後，甚至沒有下次。」兩位主演談到生死議題，都不約而同提出要「及時」的看法，表達出了兩人對於活在當下的人生體悟。

▲《火車來去》收視創下新高。（圖／華視、公視台語台提供）

▲許孟哲也認為愛要及時。（圖／華視、公視台語台提供）

在《火車來去》中，眾人齊聚好味食堂，陸陸續續分享自己的人生經歷，有歡笑、有淚水，每一首生命之歌，都成為了武雄新電影的靈感。聊到自己一路走來的人生小故事，安心亞分享道「我曾經偶遇之前劈腿的前男友，他當時真的傷我很深。」但看到前男友整個人走樣，心裡又暗自慶幸，安心亞笑稱「還好他當時選擇了別人。」

▲《火車來去》收視創下新高。（圖／華視、公視台語台提供）

▲安心亞曾在路上偶遇前男友。（圖／華視、公視台語台提供）

石知田也聊起往事「當初出道時其實家人並不支持，但我想向他們證明我是能自給自足，又可以幫忙家裡一些的。」想去證明自己的獨立和自主性，而沒有意識到父母所承擔的生活壓力，回想起當時的遺憾，就是錯過和媽媽相處的時間，石知田說道「當時也不知道我媽會罹癌，但我不想拘泥於當時如果怎樣改變會如何的情境。」他將對媽媽的思念放在心中，督促著自己砥礪前行。

▲《火車來去》收視創下新高。（圖／華視、公視台語台提供）

▲石知田聊起進入演藝圈的往事。（圖／華視、公視台語台提供）

即將於3月16日播出的《火車來去》第十三集，麗華愈發覺得王董的兒時故事很熟悉，似乎曾在哪裡聽過；進財懷疑王董是黑幫大佬，文秀也對王董的舉止產生懷疑，想一探王董的真實身分？種種的謎團，即將步步揭開，敬請鎖定《火車來去》，每週日晚間8點在公視臺語台、10點於華視主頻播出全新兩集，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

▲《火車來去》收視創下新高。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》收視創下新高。（圖／華視、公視台語台提供）

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