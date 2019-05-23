廣達二公子驚喜求婚　準新娘Mini自嘲：我上輩子救了鋼鐵人

▲林宇輝與女友Mini 林怡慧求婚親嘴照也被友人公開。（翻攝自林布布臉書）

圖文／鏡週刊

昨（22）日本刊獨家爆料廣達集團董事長林百里38歲的二公子林宇輝，已在5月中向曾為女子團體「天氣女孩」成員的34歲女友Mini林怡慧（林米尼）求婚成功，友人更公開了2人的親吻照，幫他們狂發糖。報導曝光後，準新娘Mini在臉書分享當天求婚的點滴與自己的心情，還開心表示自己上輩子一定拯救了鋼鐵人，這輩子才能嫁到如此老公。

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Mini的發文閃瞎眾人，她貌似自嘲實則開心地表示自己「上輩子一定拯救了鋼鐵人，或是拯救了拯救宇宙的鋼鐵人（那不就是驚奇隊長）」。Mini說自己事前並不知被求婚，還以為是要幫另一對好朋友辦求婚禮，沒想到自己居然才是主角，嚇到她當下腦筋一片空白。Mini還描述了求婚的細節：「女人夢上的求婚都擁有了，單膝下跪加感人求婚告白，大樓投影Merry Me，豪華遊艇，煙火及空拍機…」想必令萬千女孩們既羨慕又嫉妒。

沒想到自己突如其來被求婚，Mini開心的同時也不禁有點小抱怨，早知道早上應該去接睫毛。且她因為驚嚇過度滿腦子OS，搞到求婚告白也沒聽進腦內。但她還是甜蜜感謝男友非常用心地設計了獨一無二的求婚戒，大喊自己好幸福。字裡行間漏出來的甜度簡直可以引來一大窩螞蟻。

據知兩人婚訊被公開後收到很多祝福，但婚期暫時未定，Mini嫁進豪門可能還得再等一會兒。



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