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新歌被12歲Joe問「怎麼像Bruno Mars」　曹格反應竟是驕傲

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王曹格將在月底推出睽違三年的新專輯《曹小格Super Junior.》，23日到電台宣傳，他透露12歲的兒子Joe很有音樂天份，在8歲時就展露出來，這次專輯所有的歌曲都是經過兒子「審核」通過，才放進專輯中，不過兒子聽到其中一首脫口而出：「這首怎麼跟Bruno Mars的歌好像！」讓他心中五味雜陳，最後這首歌曲還是放進專輯中。

▲▼曹格擔任Hit Fm聯播網6月份「hito最大ㄎㄚ」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼曹格月底將推出新專輯。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲▼曹格擔任Hit Fm聯播網6月份「hito最大ㄎㄚ」。（圖／記者屠惠剛攝）

曹格笑說：「如果一個小孩都聽得出來，可能我音樂的方向是對的，但另一個角度來看，他可能覺得你是copy Bruno Mars，可是我知道我不是copy，是被影響，可能聽到Bruno Mars的音樂很興奮，就覺得也可以做這方面的東西。」但他語氣中難掩驕傲：「你看他的聽力是很敏銳的，哪怕一般人，都不一定聽得出來。」

曹格連拍攝MV，初剪都會先看孩子們的反應如何才能安心，甚至日前他到澳門演出時，邀兒子上台唱，下台後還被兒子提醒一些問題。

▲▼曹格擔任Hit Fm聯播網6月份「hito最大ㄎㄚ」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼曹格恩師涂惠源跟好友崔惟楷今天也驚喜現身力挺。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼曹格擔任Hit Fm聯播網6月份「hito最大ㄎㄚ」。（圖／記者屠惠剛攝）

曹格的恩師涂惠源跟好友崔惟楷今天也驚喜現身力挺，並帶來具有台灣兒時古早味「彈珠台」送給曹格，除了讓他在忙碌之餘放鬆身心外，也可藉由這個「彈珠台」讓曹格可以找回幼時單純的快樂、回歸初心。

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曹格, Grace, 包子妹, Joe

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