歌手兒北漂發展卻失蹤16年！　60歲母怕他認不出「做全臉整型手術」

記者張筱涵／綜合報導

大陸歌手金寧2003年告知媽媽李艷霞說要去三里屯發展，怎料這一去就消失了16年整。李艷霞為了找兒子跑遍各地，到現在都沒有放棄一絲希望，60歲的她怕現在的樣子兒子會認不出，毅然決然就去做了全臉整型手術。

▲金寧失蹤16年，李艷霞奔波四處就希望找回兒子。（圖／翻攝自陸媒《紫牛新聞》）

金寧2003年用公用電話打給媽媽說要北漂發展，還下定決心要登上大陸中央電視台節目唱歌，想給家人一個大驚喜，怎料從此失去了聯繫。16年來李艷霞都沒有放棄希望，找遍了北京等數十個城市就是希望能找到兒子，可惜都是失望而回，連個細微線索都沒發現。

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李艷霞因為長期的操心和奔波，臉上盡是滄桑，深信金寧一定還在某處的她怕兒子看到自己的時候會認不出來，毅然決然就做了全臉整型手術，就為了想給寶貝兒子知道：「媽媽還是他離家時的樣子。」網友看了都十分不捨，「應該是不在了，但願奇蹟發生」、「可憐天下父母心」、「如果不在或者發生其他意外了真的不幸，如果是不回家也真的不孝，很明顯這對父母不圖孩子展翅高飛，只求團團圓圓」。

▲李艷霞的心意感動北京醫院，免費做了全臉整型手術。（圖／翻攝自陸媒《紫牛新聞》）