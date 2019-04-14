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被浩克出賣！　美國隊長、黑寡婦「私下真實互動」曝光

記者傅家妤／綜合報導

「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）被眾人視為漫威「爆雷王」，隨著《復仇者聯盟4：終局之戰》即將上映，大家都非常期待他再次「失誤劇透」，不過他近來似乎防得非常好，完全沒有洩漏一絲口風，反倒開始轉移目標，出賣身邊的人，日前他就在IG上曬出一張美國隊長及黑寡婦的同框照，意外曝光兩人私下逗趣的一面。

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▲▼「美國隊長」克里斯伊凡、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（圖／翻攝自微博／Mark Ruffalo）

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▲克里斯伊凡、史嘉蕾喬韓森在片中性格非常冷酷。（圖／翻攝自YouTube／Marvel TW）

《復仇者聯盟4：終局之戰》將在這個月底在全球上映，片中演員也開始馬不停蹄地分批狂跑宣傳，飾演「浩克」的馬克魯法洛也不例外，不過期間他還是會抽空在社群網站上與粉絲互動，日前他就在IG上分享了一張拍攝期間的花絮照，並稱這是他們在片場打發時間的方式，只見一身休閒打扮的「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）及「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）攤坐在沙發上，肩並肩連線打電動。

▲▼「美國隊長」克里斯伊凡、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（圖／翻攝自微博／Mark Ruffalo）

▲浩克曬出在拍攝期間，美國隊長與黑寡婦私下一面。（圖／翻攝自微博／Mark Ruffalo）

最引人注目的是，兩人手上拿著的並不是時下最流行的遊戲機，而是非常復古的Gameboy，不過看起來他們還是玩得非常開心，似乎早已沉浸在遊戲的世界裡，非常逗趣。因在電影中「美國隊長」及「黑寡婦」的性格都是有點冷酷、冷漠的，沒想到私底下卻如此可愛，還保有童真，不少網友看了以後都直呼：「好有趣的兩個人」、「這對美國隊長來說，一定非常新奇」、「為了保密不能帶高科技的手機，所以只好玩GameBoy嗎？那這照片不會是浩克用手機拍的吧？」網友一來一往掀起不少熱議。

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漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4：終局之戰, Avengers: Endgame, 浩克, 馬克魯法洛, Mark Ruffalo, 美國隊長, 克里斯伊凡, Chris Evans, 黑寡婦, 史嘉蕾喬韓森, Scarlett Johansson

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